F1 : Stroll dans le top 10 en qualifications... et devant Alonso

Lance Stroll a bien amorcé son week-end au Grand Prix d’Autriche en devançant son coéquipier Fernando Alonso durant la séance de qualifications de vendredi, prenant le sixième rang.

Le Québécois a complété un meilleur tour de 1 min 4,593 s, soit 1,8 centième de seconde plus rapidement que le vétéran espagnol. Celui-ci s’élancera de la septième place sur la grille.

Les qualifications de vendredi étaient d’autant plus importantes cette fin de semaine, puisqu’elles donnaient l’ordre de départ pour la course de dimanche, mais aussi la course-sprint de samedi.

Le circuit de Spielberg s’est révélé plutôt coriace à parcourir, une vingtaine de tours étant annulés pour avoir dépassé les limites de piste. Stroll en a notamment souffert quelques fois, mais sans grandes conséquences à la fin.

Les virages numéro 9 et 10 sont ceux qui ont donné beaucoup de fil à retordre aux pilotes et les responsables du Grand Prix ont été sans pitié. Sergio Perez (Red Bull) a vu trois tours consécutifs être jetés à la poubelle et il a dû se contenter de la 15e position.

Son coéquipier, Max Verstappen, partira de la pole position pour une quatrième épreuve de suite. Il sera suivi au départ par les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.