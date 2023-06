BOURGEOIS, Gisèle



À Montréal, le lundi 19 juin 2023, à l'âge de 84 ans, nous a quittés subitement, Gisèle Bourgeois, fille de Flore Orion et d'Elphège Bourgeois.Elle veille maintenant sur ses enfants Maryse (Claude), Marco (Katia), ses petits-enfants Eve, Casiel, Alexis, ses frères et soeurs Gratien (feu Françoise), Jacqueline (feu René), Marie-Paule (André), Marcel (Carmelle), Richard (Gerardo), ses nièces Josée et Aurélie, Maurice ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 8 juillet de 13h à 16h. Une courte cérémonie suivra.En guise de sympathie, un don peut être fait à l'organisme " Le Bon Dieu dans la rue " La cause des jeunes lui tenait beaucoup à coeur.