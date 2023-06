Il faut obliger les banques et les fabricants d’ordinateurs à protéger leurs clients contre la fraude

Les fabricants d’ordinateurs et de logiciels, comme les banques, manquent à leur responsabilité d’assurer une meilleure protection contre les fraudes, selon le professeur de criminologie David Décary-Hétu, de l’Université de Montréal, et il faut les obliger à faire mieux.

• À lire aussi: Elle perd près de 5000$ avec un faux service à la clientèle d’Amazon

Le fléau des fraudes pèse lourd dans le portefeuille des citoyens. En 2022, les pertes signalées au Centre antifraude du Canada ont dépassé les 500 M$ et on sait que plusieurs ne sont jamais rapportées.

Les fraudes sont facilitées dans l’univers numérique et, pour le professeur Décary-Hétu, qui s’intéresse de près au phénomène, il est grand temps de remettre la responsabilité ailleurs que sur les épaules des citoyens.

«Devrait-on demander aux utilisateurs d’être bons en informatique pour utiliser ces outils? Il y a beaucoup de logiciels et d’appareils qui n’ont même pas la base en matière de sécurité», observe-t-il.

«Le problème vient du fait que les compagnies vont essayer de livrer des produits au plus faible coût possible, ce qui veut dire ne pas tenir compte de la sécurité et ensuite mettre le poids sur les épaules des utilisateurs», ajoute-t-il.

Le professeur estime qu’il est grandement temps d’obliger les fournisseurs à offrir des produits de sécurité.

Les banques ont les outils

Par ailleurs, les institutions financières ont beaucoup à faire, selon lui, pour rehausser le niveau de protection des actifs de leurs clients.

«Comment ça se fait que des virements en série n’allument pas de voyants rouges?» se demande-t-il.

Le professeur Décary-Hétu fait valoir que de nombreux outils d’intelligence artificielle permettent de détecter les fraudes et de geler les comptes bancaires automatiquement, mais que les banques ne s’en servent pas suffisamment, car elles ne veulent pas avoir à gérer les clients dont il faudrait débloquer le compte.

Une solution simple, selon le professeur, serait d’obliger un délai de 24 heures avant qu’un virement atterrisse chez un destinataire. Dans de nombreux cas, les victimes parviendraient ainsi à agir pour récupérer leur argent.

«Quand on achète une voiture aujourd’hui, il y a beaucoup d’assistance offerte au conducteur grâce à la technologie pour éviter des accidents, mais du côté des banques, tous ces outils qui pourraient nous protéger de nous-mêmes ne sont pas nécessairement implantés et obligatoires», déplore-t-il.