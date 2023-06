«Je vais devoir laisser ma fille ici»: une réfugiée péruvienne menacée d’expulsion après avoir vécu l’horreur

Une réfugiée péruvienne ayant subi de la violence conjugale devra quitter le Québec, où elle vit depuis près de 20 ans, et faire ses adieux à sa fille de 16 ans.

«Je suis stressée, j’ai peur, j’ai de la peine. Je vais devoir laisser ma fille ici», lance Gledicia Dimitla Sedano Rivera, la voix tremblante au bout du fil.

La femme de 52 ans installée au pays depuis bientôt 20 ans sait, depuis quelques mois à peine, qu’elle devra quitter le pays le 1er juillet. La raison: elle aurait omis de mentionner aux autorités canadiennes qu’elle était mariée dans son pays d’origine.

«Il faut savoir que le couple s’est marié après trois ou quatre mois de relation et que son mari de l’époque l’a quittée quelques semaines plus tard sans laisser de traces», mentionne Gozde Erdogan, stagiaire en droit au cabinet d’avocats Étude Légale Stewart Istvanffy de Montréal.

La femme croyait fermement que son mariage péruvien avait été annulé. Or, les conseils juridiques qu’un avocat rencontré au Pérou lui avait transmis étaient erronés.

En 2012, elle retourne au Pérou visiter son père malade et lui annoncer qu’elle va se marier à nouveau. À ce moment, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada commence à la questionner sur son statut matrimonial. C’est en 2016 qu’on lui retire officiellement son statut de réfugiée.

Pourtant, la résidente de Laval aurait vécu des cas de violence physique et sexuelle atroces dans son pays et est une «immigrante exemplaire» avec un travail stable, de bonnes relations avec ses collègues et sa propriétaire, selon ce que rapporte Gozde Erdogan, du cabinet d’avocats Étude Légale Stewart Istvanffy.

Malgré tout, elle n’a pas pu défendre son cas ni même présenter de demande humanitaire, qui permet à une personne immigrante de solliciter une autorisation spéciale dans le but de rester au Canada.

Des adieux déchirants

Sa fille, Stéphanie, est gravement affectée par cette situation. Celle qui avait d’impressionnants résultats à l’école est dorénavant en situation d’échec dans trois cours et souffre de problèmes de santé liés au stress.

Pour sa sécurité, elle restera au pays et y poursuivra ses études, mais l’idée d’être séparée de sa mère brise le cœur de l’adolescente de 16 ans.

«Ce ne sera pas facile sans elle», laisse-t-elle tomber, la gorge nouée par l’émotion.

Depuis qu’elle sait qu’elle devra quitter le pays, Gledicia Dimitla Sedano Rivera souffre de plusieurs problèmes de santé, notamment de l’anxiété, des problèmes de peau sévères, des douleurs musculaires ainsi qu’une paralysie partielle de son côté gauche.

De nombreuses associations, notamment le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes ainsi que la Fédération des femmes du Québec se sont unies pour dénoncer cette situation et ont «des motifs raisonnables de croire qu’elle encourt des risques importants pour sa sécurité si elle est déportée vers le Pérou» et qu’elle n’a «aucune famille proche ici à qui confier la garde de sa fille».

Une lettre ouverte circule actuellement en ligne et plusieurs centaines de personnes l’ont déjà signée, dont les députés Manon Massé et Vincent Marissal.