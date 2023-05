«T’es bonne à rien»: Patricia Paquin reçoit des messages de haine depuis des années

«Une vraie bande d’imbéciles ta famille et toi.» «Même si t’as un semblant d’intelligence ça te sert à rien, t’es bonne à rien. Juste mauvaise en toute.»

Depuis des années, Patricia Paquin reçoit des messages remplis de hargne dans ses boîtes de courriels personnelles.

Pour l’animatrice de métier, c’est comme si une personne frappait à sa porte sans être invitée pour lui lancer des injures à la tête.

Vidéo virale

Au fil des années, la femme de 54 ans affirme avoir «tout eu, tout lu».

Des messages du type «tu m’énarves, je t’haïs» aux demandes inusitées (des bas de nylon qu’elle aurait portés, par exemple, une requête d’un fétichiste des pieds) en passant par les photos de parties intimes d’hommes et de femmes jusqu’aux commentaires sur son poids.

En avril 2022, l’animatrice en a eu assez et a publié une vidéo se voulant un coup de gueule contre les détracteurs (et détractrices) se permettant de juger son apparence et celles des personnalités publiques.

La publication appelant à la bienveillance – notamment entre femmes – est rapidement devenue virale.

Patricia Paquin affirme que ça lui a fait du bien.

Pour l’animatrice, les commentaires méchants sur l’apparence physique des personnalités féminines constituent un fléau.

Pour elle, ces commentaires sont insidieux parce qu’ils s’ajoutent à la pression déjà forte d’évoluer dans un milieu où l’image et l’apparence sont importantes.

«Évidemment que tu rentres chez toi et que tu te mets à te poser des questions, a-t-elle déjà confié au Journal. Je pense que c’est de l’inconscience et que les gens pensent qu’ils peuvent tout dire, alors que c’est très blessant.

«Ça s’ajoute aux réseaux sociaux qui glorifient la jeunesse, la belle peau, le beau corps, la belle vie, l’importance de faire du sport et d’être toujours bien dans sa peau...»

Aujourd’hui, dans ce tourbillon virtuel, son entourage a choisi d’adopter la technique du je-m’en-foutisme; ses parents ne fréquentent pas les réseaux et son chum (le chef animateur Louis-François Marcotte) «s’en torche totalement».

