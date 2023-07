Plaisirs d’été au Vermont

Situé à seulement quelques heures en voiture de Montréal ou de Québec, le Vermont se prête bien à de courtes escapades d’une journée ou d’un week-end. Vous serez également plusieurs à le traverser cet été pour vous rendre ailleurs aux États-Unis. Voici une série d’événements culturels, agrotouristiques ou musicaux à ne pas manquer qui constituent de beaux arrêts sur la route des vacances.

Music in the Meadow 2023

2, 16, 30 juillet, 6 et 20 août, Stowe

Photo fournie par Stowe Performing Arts

Au milieu des montagnes Vertes, les populaires concerts situés dans la prairie derrière le Trapp Family Lodge sont de retour cette année. La programmation estivale de cette année est franchement superbe avec, notamment, un concert de l’Orchestre Symphonique du Vermont, un spectacle du guitariste et chanteur de jazz John Pizzarelli et une soirée tout en bluegrass avec Béla Fleck. Des moments magiques dans un cadre enchanteur et une belle occasion de séjourner au mythique hôtel.

Vermont Brewers Festival

21-22 juillet, Burlington

Photo fournie par Vermont Tourism

Ce populaire festival, organisé par 25 brasseurs réputés d’un peu partout au Vermont, soulignera sa 30e édition cet été. Il y aura trois séances de dégustation réparties sur deux jours sur le front de mer de Burlington. Musique live, jeux, présence de camions de cuisine de rue et plus encore.

Festival du vin de Killington 2023

21-23 juillet, Killington

Les amateurs de vin et les aficionados sont invités à venir déguster de nouveaux vins et de savoureuses bouchées et à magasiner des charpentiers artisanaux au milieu d’une vue imprenable sur les montagnes vertes du Vermont.

Killington Resort – 4763, Killington Road

www.killingtonpico.org/winefest

Festival du bleuet de Deerfield Valley

28 juillet au 6 août, Southern Vermont

Photo fournie par Vermont Tourism

Les petits villages historiques de Wilmington, Dover, Jacksonville, Whitingham, Marlboro et Readsboro célèbrent ce petit fruit bleu en grand durant une semaine. Une foire de rue donne le coup d’envoi du Festival et est suivie d’événements variés et, bien sûr, de cueillette.

Moos & Brews & Cocktails Too!

28 juillet – 8 sept, Woodstock

À la fois ferme et musée relatant le passé rural du Vermont, la Billings Farm and Museum propose une vastitude de programmes et d’activités afin d’expérimenter le travail de la ferme de plus près. Elle offre aussi d’originales soirées festives avec groupes de musiques, bières et spiritueux artisanaux du Vermont, fromage de la ferme, crème glacée du Vermont et initiation au barattage du beurre.

Middlebury New Filmmakers Festival

23 au 27 août 2023, Middlebury

Photo fournie par MNFF

L’adorable petite ville de Middlebury présentera la 9e édition de son festival qui célèbre de nouveaux cinéastes dynamiques du monde entier et qui fait la belle part à la musique de film.