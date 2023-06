Primeurs 2022 – Deuxième partie: Médoc (Moulis-en-Médoc, Haut-Médoc et Margaux)

Le millésime 2022 en fut un d’extrêmes à Bordeaux, tant en matière de températures atteintes que des précipitations historiquement faibles. Est-ce le millésime d'anthologie tant annoncé? En général, oui. Et si quelques vins de terroirs secondaires affichent un déséquilibre et des tanins un peu durs et astringents, la qualité d’ensemble est exceptionnelle.

Voyant les petites baies concentrées entrer au chai, la plupart des vignerons ont mis la pédale douce sur les extractions et les vins ne s’en portent que mieux. Sur les deux rives, les bons terroirs ont donné des vins naturellement pleins et généreux, mais aussi dotés d’une certaine vigueur et d’une « fraîcheur végétale ». Les grands terroirs, les vrais, ont donné des vins sublimes qui inspirent tous les superlatifs et qui ont tout pour passer à l’histoire.

De passage à Bordeaux pendant quelques jours, au tout début des Primeurs 2022, j’ai pu déguster un peu plus d’une centaine de vins du millésime. Du lot, la SAQ en a retenu une cinquantaine pour cette première loterie. Les deuxièmes vins et d’autres vins de propriétés secondaires devraient suivre dans une campagne ultérieure.

Bonne lecture!

MOULIS-EN-MÉDOC

Château Chasse-Spleen 2022, Moulis-en-Médoc

65 $ 15198697

Grand classique de Moulis, cette propriété dirigée par Céline Villars est maintenant certifiée HVE3 (Haute Valeur Environnementale), un label qui tient compte de l’ensemble des pratiques agricoles et de la biodiversité des lieux. Chasse-Spleen a produit un excellent 2022, qui s’affirme par son classicisme et sa droiture. Rondeur et pleine maturité dans le fruit, encadré par des tanins élégants, de très belle qualité; peu d’acidité, mais une fraîcheur phénolique et une finale relevée de cacao, de fleurs, de menthe. Déjà accessible et agréable; il vieilliera tout aussi bien.

★★★★

HAUT-MÉDOC

Château La Lagune 2022, Haut-Médoc

88 $ 15240859 La famille Frey (Jaboulet Aîné dans le Rhône et Billecart-Salmon en Champagne) signe un 2022 solide, qui se montre sous un jour un peu timide au premier contact, avec des saveurs feutrées et des tanins très compacts. Le fruit émerge après quelques minutes, mêlé à des accents de

graphite et de tabac, le tout porté par une bouche robuste, charnue et harmonieuse, mais qui aura besoin d’au moins 7-8 ans pour se fondre.

★★★–★

Château Cantemerle, Haut-Médoc 2022

55 $ 15240074

Cette propriété de Macau compte près de 100 hectares de vignes (68 % de cabernet sauvignon) plantées sur les graves de Mindel qui entourent le château. S’il est un peu moins complet et impressionnant que d’autres haut-médoc goûtés en avril, celui de Cantemerle offre une abondance de saveurs fruitées gourmandes, articulées autour de tanins assez tendres; finale sapide et digeste. On pourra commencer à l’apprécier dès 2027-2030.

★★★ 1⁄2

Château Sociando-Mallet, Haut-Médoc 2022

75 $ 15200371

Sociando-Mallet est situé juste au nord de Saint-Estèphe, sur les rives de la Gironde, et ses vignes, plantées à haute densité, plongent leurs racines dans le même type de terrasse de graves qu'on trouve à Montrose, Léoville-Las Cases et Latour. Les fidèles de Sociando savent depuis longtemps que les températures fraîches et les sous-sols argileux de ce site peuvent donner d’excellents vins, en particulier dans des millésimes solaires comme 2022. Sans surprise, le vin s’impose par sa concentration naturelle, avec un vaste éventail de saveurs fruitées, florales, végétales, terreuses et épicées. Du relief et une poigne tannique notable, tout en élégance. Une valeur sûre pour démarrer (ou bonifier) une verticale. On pourra commencer à l’apprécier dans 8-12 ans.

★★★★

MARGAUX

Toute la péninsule du Médoc n’a pas été choyée par la même quantité de pluie en juin et Margaux, contrairement à Saint-Estèphe et à Pauillac, qui ont reçu respectivement 140 mm et 134 mm, n’a reçu que 72 mm. En septembre, les vignes semblaient avoir été plus affectées, avec des grappes flétries et des feuilles sèches et jaunies. Cela se reflète (selon mon expérience encore limitée de ce millésime) par une plus grande hétérogénéité entre les différents vins de l’appellation. Il faudra choisir judicieusement.

Château Brane-Cantenac 2022, Margaux

150 $ 15198603

Ce Cru classé de Margaux surpasse souvent les attentes et 2022, vous l’aurez deviné, ne fait pas exception à la règle. Henri Lurton et son équipe livrent un vin de superbe qualité, à la fois très dense, bâti sur des tanins mûrs, très longs, à la fois musclés (16 % de vin de presse) et

drôlement élégants, même à ce stade-ci. Saveurs profondes et pénétrantes, intensité contenue; beaucoup de relief en bouche et une longue finale complexe. Tout est là déjà, et on peut lui prévoir un brillant avenir.

★★★★–?

Château Rauzan-Ségla 2022, Margaux

225 $ 15200460

Le vignoble de Rauzan Segla est très hétérogène et compte plus de 20 types de sols différents. Une belle palette de terroirs à disposition de Nicolas Audebert et e son équipe, qui ont conduit 150 vinifications parcellaires et inclus une proportion importante (17 %) de jus de presse dans l’assemblage du premier vin. La structure tannique aide à contenir une matière fruitée hyper généreuse, autrement vite débridée, et à préserver l’élégance de ce cru de Margaux, propriété de Chanel depuis 1994. Un vin complet, dont la fraîcheur ne repose pas sur l’acidité, mais sur un jeu subtil d’amers et de vigueur phénolique. À laisser dormir jusqu’en 2032-2036, au moins.

★★★★–?

Château Giscours 2022, Margaux

129 $ 15200363

Devant la qualité exceptionnelle de la vendange, l’équipe de Giscours a choisi de ne produire aucun second vin en 2022. Cette propriété de Margaux est suivie depuis 2019 par Thomas Duclos, l’étoile montante de Bordeaux – parfois qualifié d’anti-Michel Rolland parce qu’il prône plutôt la fraîcheur que la richesse. Si, comme moi, vous n’avez pas goûté au vin de Giscours depuis quelques années, vous serez sans doute impressionné par la qualité du 2022. Le registre aromatique est aussi près de la terre et du végétal (au bon sens du terme) que du fruit et le grain tannique, fin, vigoureux et tonique, laisse en bouche une sensation irrésistiblement fraîche, malgré l’intensité et la concentration. Un excellent margaux!

★★★★–?

Château Cantenac-Brown 2022, Margaux

105 $ 15198654

Malgré le coup de soleil et de chaleur, le 2022 affiche une droiture bien médocaine, à laquelle contribue une dominante de cabernet sauvignon (69 %). Une abondance de fruit noir mûr en attaque, du volume et de la rondeur en milieu de bouche et une finale compacte et sapide; des notes de mine de crayon et une pointe végétale mettent le fruit en relief. On pourra commencer à l’apprécier au début de la prochaine décennie.

★★★–★

Château Marquis de Terme 2022, Margaux

92 $ 15201227

Plusieurs châteaux ont joué de prudence avec l’extraction tannique et l’usage du bois neuf en 2022. Dégusté à deux reprises, ce vin m’a laissé l’impression contraire: un rouge massif et tiré à gros traits, cachant sous sa rondeur crémeuse des tanins et de amers végétaux peu flatteurs. Je miserais sur un autre cheval pour la longue garde.

★★ 1⁄2 –?

Château Angludet 2022, Margaux

69 $ 15239938

Cette belle propriété de Cantenac appartenant à la famille Sichel depuis 1961 est l'une des plus anciennes propriétés du Médoc. On y a produit un très bon 2022, tout à fait dans l’esprit de Margaux, malgré un assemblage composé majoritairement de merlot et un élevage partiel en amphores – on en voit de plus en plus dans les chais du Médoc. Nez riche en cassis et en mûre confite; attaque veloutée, agréable vigueur tannique en finale, longueur moyenne. Une valeur sûre.

★★★ 1⁄2

Château Prieuré-Lichine 2022, Margaux

76 $ 15241034

L’ancienne propriété des Lichine a été rachetée vers la fin des années 1990 par la famille Ballande, qui l’a agrandie de huit hectares supplémentaires en 2012. Le vignoble de Prieuré-Lichine est divisé en pas moins de 115 parcelles et planté majoritairement de cabernet sauvignon. Le 2022 est un très bel exemple margaux classique, sobre et élégant; pas très musclé, mais droit, précis et déjà très séduisant avec ses saveurs fruitées profondes et sa trame tannique vigoureuse et fraîche.

★★★ 1⁄2

★★★★★ Exceptionnel

★★★★ Excellent

★★★ Très bon

★★ Bon

★ Quelconque

...

★★★★–★ Déjà excellent, deviendra exceptionnel.

★★★★–? Déjà excellent, pourrait s’avérer exceptionnel dans quelques années.

★★★–★ Très bon, devrait être excellent dans quelques années.

★★★–? Très bon, pourrait s’avérer excellent dans quelques années.