Alerte au smog: la piètre qualité de l'air à Montréal pourrait affecter le match des Alouettes

En raison de la piètre qualité de l’air à Montréal, l’organisation des Alouettes a évalué la possibilité d’annuler le match de samedi soir contre les Blue Bombers de Winnipeg. Si l’événement est maintenu au stade Percival-Molson, le smog qui sévit dans la métropole pourrait sans doute avoir une incidence sur le déroulement de la partie.

«Notre plan de match ne change pas. Il a été question de la situation avec Danny [Maciocia], mais je n’en ai pas parlé avec nos joueurs car c’est quelque chose qu’on ne contrôle pas, a indiqué l’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas, vendredi, lorsqu’interrogé à ce sujet. On espère qu’on n’en viendra pas à reporter le match. Cela dit, la qualité de l’air doit être suffisamment bonne pour qu’on puisse jouer et pour que ce soit convenable aussi pour les partisans et leur santé.»

Martin Chevalier / JdeM

Vendredi matin, Montréal présentait donc une très mauvaise qualité de l’air, parmi les pires villes canadiennes, mais une amélioration était prévue pour les 24 prochaines heures.

Difficile de respirer

Chez les joueurs, le Québécois Marc-Antoine Dequoy a convenu que le sujet du smog n’avait pas été abordé par les entraîneurs, mais que certains joueurs en avaient discuté brièvement entre eux.

«Je me souviens d’un match joué à Edmonton, lors d’une saison précédente, où l’indice de la qualité de l’air était tout juste correct pour qu’on puisse jouer et, dans de telles circonstances, ça peut être un peu plus difficile de respirer, a noté le maraudeur. Heureusement, notre match de samedi est prévu en soirée et ça devrait être moins pire que durant la journée.»

«Quand j’étais entraîneur à Edmonton, nous avions dû gérer une telle situation, a également témoigné Maas. Au départ, tu ne crois pas que ça puisse être un problème, mais ça fait du sens. Avec les particules de fumée dans l’air qui entrent dans les poumons, ça peut nuire à la respiration. Les athlètes ont évidemment besoin de leurs poumons pour jouer.»

Du renfort pour le jeu au sol

À propos du match face aux Blue Bombers, sans prétendre que le smog ait pu influencer une telle décision, il est intéressant de savoir qu’un porteur de ballon de plus sera utilisé par les Alouettes. Walter Fletcher est en effet inséré dans la formation pour appuyer William Stanback. Le quart-arrière Cody Fajardo aura du même coup plusieurs options différentes.

Chez les absents, le demi défensif Ciante Evans, auteur de trois interceptions en deux matchs cette saison, visite la liste des blessés pour un match.

«Il n’était pas en parfaite forme à l’entraînement, ça arrive et nous avons décidé de le laisser de côté pour cette semaine, a confirmé Maas. Évidemment, à chaque fois qu’une équipe perd un joueur du calibre de Ciante, d’autant plus qu’il joue extrêmement bien cette saison, c’est difficile. Tu ne veux pas ça, mais il faut faire confiance à celui qui prend sa place.»

Un bon test pour la défensive

À moins d’une surprise, le polyvalent Najee Murray devrait être celui qui jouera à la position habituellement occupée par Evans. Avery Williams, également sur la liste des blessés pour une partie, représente une autre perte importante en défensive pour les Alouettes, qui doivent faire face à l’excellent quart-arrière des Blue Combers Zach Collaros.

Le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage, mal en point, ratera aussi la rencontre. Le club montréalais testera ainsi sa profondeur à différentes positions.