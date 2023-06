Que réserve l’avenir à Jonathan Drouin?

L’attaquant québécois Jonathan Drouin fait partie des joueurs du Canadien de Montréal devant profiter du statut de joueur autonome sans compensation à compter de samedi. Il sera intéressant de voir ce que l’avenir lui réserve alors que son contrat de six ans pour un montant de 33 millions $ vient à échéance.

Âgé de 28 ans, Drouin risque de devoir accepter une forte diminution de salaire advenant une entente avec une autre équipe, lui qui, grâce au pacte accordé par l’ancien directeur général du Canadien Marc Bergevin en juin 2017, recevait en moyenne 5,5 millions $ par saison.

En 2022-2023, le Québécois a inscrit 29 points, dont deux buts, en 58 rencontres. Son passage à Montréal, rendu possible après une transaction ayant envoyé le défenseur Mikhail Sergachev au Lightning de Tampa Bay, a été ponctué par une récolte de 186 points en 321 parties de saison régulière. Il a aussi obtenu sept points en 10 matchs éliminatoires en 2020.

Congestion à l’attaque

Il serait on ne peut plus étonnant que le Canadien retienne les services de Drouin alors que plus d’une douzaine d’attaquants ont déjà une entente valide avec le club montréalais en vue de la prochaine campagne. À ceux-ci, il faut par ailleurs ajouter Alex Newhook, Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylönen, qui font partie de ceux ayant reçu, vendredi, une offre qualificative à titre de joueurs autonomes avec compensation. À l’issue de ce processus, tout laisse croire par ailleurs que le CH ne compte point retenir les services de Denis Gurianov et de Joël Teasdale.

Outre Drouin, Alex Belzile en est un autre qui, après avoir évolué pour le Canadien durant la récente saison, pourrait tester le marché des joueurs autonomes sans compensation. Dans le cas de Belzile, il a récolté 14 points, dont six buts, en 31 matchs avec le Tricolore durant la récente campagne. À titre de capitaine du Rocket de Laval, il a ajouté 26 points en 31 parties dans la Ligue américaine.