Harcèlement en ligne: «C’est difficile de voir toute la hargne des réseaux sociaux», affirme la gérante de Marie-Mai

Violents, méchants, dégradants, épouvantables: la gérante de Marie-Mai, Shannie Ladouceur, ne manque pas de mots pour décrire les messages reçus par sa protégée. Même s’ils n’étaient pas dirigés à son endroit, ces commentaires ont eu un effet négatif sur sa santé mentale.

«Au fil du temps, on a reçu beaucoup de messages et d’insultes épouvantables. Il y a eu des cas portés à la police et des plaintes qui ont été déposées qui ont mené à des avertissements. Mais rien qui n’ait été jusqu’en justice», raconte celle qui travaille avec la chanteuse depuis 18 ans.

Elle se souvient avec douleur de l’époque où elle avait la charge de surveiller les réseaux sociaux de la chanteuse en début de carrière.

«À un moment, j’ai dit : “c’est terminé”, raconte-t-elle. C’était épouvantable de lire tout cela contre cette personne que j’adore. J’étais complètement vidée, c’est ma santé mentale qui allait écoper.»

Du culot

Consciente que «Marie-Mai sera toujours polarisante», la gérante révèle que les commentaires sont particulièrement agressifs depuis deux ans.

«Ce que je trouve vraiment dérangeant, c’est que l’audace est poussée à un point extrême. Depuis un moment, on est beaucoup confronté aux faux profils au nom de Marie-Mai. Ces gens viennent directement sur ses pages Facebook et Twitter pour interpeller ses fans et les frauder. Ça prend du culot!»

De faux concours et des publicités frauduleuses vantant des «pilules ou crèmes minceurs» en son nom sont aussi monnaies courantes pour Marie-Mai. Elle a dû contacter des avocats pour savoir comment gérer ce genre de problème.

Protégée par ses fans

Sur Instagram, ceux qui osent publier des commentaires méchants sur l’auteure-compositrice-interprète se font rapidement reprendre par ses admirateurs. Par contre, sur les pages d’émissions de télévision ou de sites à potins, les détracteurs se gâtent.

«Elle se prend pour une superstar celle-là, ça n’a pas d’allure, c’est ça que je déteste d’elle.»

«Marie-Mai, tu peux être contente d’avoir des parents dans le système.»

«Elle parle trop fort.»

Tous ces commentaires désobligeants se trouvent en quelques clics sur la page de l’émission Big Brother Célébrités qu’elle anime.

Les accusations qui atteignent son intégrité sont celles qui blessent le plus la chanteuse et son entourage.

«La seule protection qui existe est de ne pas lire ces commentaires et de prendre ses distances avec les réseaux, poursuit la gérante. Marie-Mai tente de profiter de l’amour et de l’énergie des gens sur ses propres pages. J’ai tellement d’admiration pour elle. C’est difficile de voir toute la hargne des réseaux sociaux.»