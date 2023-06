Tragédie de Lac-Mégantic, 10 ans plus tard: le centre-ville s’est refait une beauté après l’horreur

Le brasier causé par le déraillement des wagons a rasé un quadrilatère du centre-ville formé des rues Frontenac, Milette et Thibodeau ainsi que du boulevard des Vétérans. Aujourd’hui, quelques bâtiments ont poussé, mais en nombre inférieur à ceux qui étaient debout avant le drame. Le parc des Générations a aussi été aménagé là où le pétrole s’est frayé un chemin jusqu’au lac. Il fait le lien entre l’Espace mémoire et le parc des Vétérans situé au bord de l’eau. Photos Le journal et d’archives