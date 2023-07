Voie de contournement à Lac-Mégantic: pas un projet de «popularité», selon la mairesse

LAC-MÉGANTIC | Bien consciente qu’une tranche de la population de Lac-Mégantic s’oppose à la voie de contournement, la mairesse assure que le projet verra le jour, coûte que coûte, pour l’avenir de la municipalité.

«Il n’y aura pas de référendum, ce n’est pas un projet de popularité. Ma job, c’est de protéger mes citoyens», martèle la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, en entrevue avec Le Journal.

La voie de contournement sert deux objectifs, rappelle-t-elle, soit la sécurité de la population et le rétablissement social suivant la tragédie.

Plus de 82% de la population de Lac-Mégantic vit actuellement à moins de 500 mètres de la voie ferrée, qui présente un risque important en raison de la topographie du terrain

Par ailleurs, les trains responsables de la tragédie du 6 juillet 2013, transportant notamment des matières dangereuses, n’ont jamais cessé d’y circuler, plusieurs fois par jour. Et ils sont de plus en plus longs et lourds.

«En ce moment, c’est comme si le meurtrier de cette tragédie-là passait encore dans notre cour au vu et au su de tous. Il faut que ça cesse», image Mme Morin.

Le «meilleur» tracé

Pour la mairesse, le tracé qui a été choisi et sur lequel les autorités travaillent actuellement est celui qui apporte le moins de risques, tout en éloignant le train le plus possible des milieux urbanisés.

Les problèmes soulevés par les gens qui s’opposent au tracé ont tous été analysés par différents experts, dont ceux du Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE).

Près de 150 mesures d’atténuation sont prévues pour les situations qui sont réellement problématiques et d’autres mesures devraient être ajoutées après des vérifications de l’Office des transports du Canada, cet été.

«On le savait dès le départ qu’il y aurait des mécontents dans cette affaire, mais il faut la mettre quelque part, cette voie-là», lance Mme Morin, soulignant qu’on passera de 12 à 4 passages à niveau dans la ville quand ce sera terminé.

Manque de transparence

Si elle affirme que ce projet se fera d’une façon ou d’une autre, la mairesse de Lac-Mégantic est bien consciente que sa population est divisée sur le sujet.

Le temps qui est passé depuis la catastrophe y est pour quelque chose, croit la mairesse, mais c’est surtout le manque de transparence de Transports Canada, aux commandes du projet, qui serait en cause.

«Il y a tellement peu de communications. C’est censé être un projet de rétablissement social, mais ils le traitent comme un simple projet d’infrastructure ferroviaire lambda. Il n’y a aucune sensibilité envers les communautés», lance Mme Morin.

«C’est difficile pour une population de rester unie dans une situation comme celle-là», ajoute-t-elle.