10 séries canadiennes à découvrir

Quand on regarde les sondages des émissions les plus regardées au Canada, ce sont des productions québécoises et américaines qui se partagent les premières positions. Pourtant, il se fait de la bonne télé chez nos amis canadiens-anglais. Trop souvent, on découvre ces séries quand elles débarquent sur une plateforme internationale, comme ce fut le cas pour Schitt’s Creek, et on ne connaît pas leur provenance. Jetons un œil aux récentes séries canadiennes qui nous transportent d’un bout à l’autre du pays et qui méritent notre attention.

Son of a Critch

Photo fournie par CBC

Nous sommes à St. John’s, à Terre-Neuve, au milieu des années 80 où le comédien et humoriste Mark Critch (This Hour Has 22 Minutes) a grandi. Garçon mature pour son âge, élevé dans un monde d’adultes, le petit Mark entre au secondaire. Son père est animateur à la radio et son grand-père, son coloc de chambre.

C’est en étant intimidé qu’il va développer son sens de la répartie. Son humour devient son moyen de se faire des amis. Le ton et l’univers rappellent la série Wonder Years ou, plus récemment, Young Sheldon. Critch, le vrai, incarne le père, Malcolm McDowell, le grand-père. Cette comédie est l’adaptation des mémoires de l’acteur. Deux saisons sont disponibles, une 3e est en route.

► Disponible sur GEM

Shelved

Photo fournie par Counterfeit pictures

Si vous aimez les comédies en milieu de travail à l’aspect faux documentaire à la Parks and Recreation, Superstore ou Abbott Elementary, cette série est pour vous. L’action se déroule dans une bibliothèque municipale en périphérie de Toronto où se démènent employés et patrons. Elle a été mise en ondes sur CTV en mars. On y trouve les mêmes archétypes que dans les comédies du genre : une succursale sous-financée, une directrice trop motivée, la junior, le vétéran et un adjoint qui ne partage pas le même enthousiasme. Anthony Q. Farrell, auteur de The Office et producteur de Little Mosque on the Prairie, en est le créateur.

► Disponible sur Crave

Essex County

Photo fournie par CBC

Il s’agit d’une adaptation de la bande dessinée de Jeff Lemire (Sweet tooth) du même titre. Essex County est une petite ville rurale de l’Ontario près de Windsor. La série est sortie ce printemps. On nous présente Lester, un jeune dont la mère est décédée, qui dessine et s’invente des histoires de superhéros pour fuir l’intimidation dont il est victime et se désennuyer. Il vit avec son oncle Ken, un agriculteur qui n’a jamais voulu d’enfant. Anne est infirmière à domicile. Elle flirte avec une mélancolie depuis que sa fille est partie étudier loin de la ville. Elle s’occupe d’un vieil oncle, Lou, qui sombre dans son passé et semble de plus en plus déconnecté de la réalité. Une relation va doucement s’établir entre les personnages dont nous découvrons les liens.

► Disponible sur GEM

Run the Burbs

Photo fournie par CBC

Andrew Phung (Kim’s Convenience) propose une comédie mettant en vedette une famille canadienne d’origine sud-asiatique qui mène son quotidien de banlieue dans la bonne humeur et l’anticonformisme. Papa est à la maison, maman est cheffe d’entreprise bien assumée. Tous ont beaucoup de caractère. Ils vivent dans une impasse où le voisinage placote pas mal. Ils aiment organiser des fêtes et toutes sortes d’activités. Avec les Pham, rien n’est ordinaire. Deux saisons sont actuellement disponibles.

► Disponible sur GEM

The Spencer Sisters

Photo fournie par Bell Media

On prend souvent Victoria et Darby pour des sœurs. La première est une autrice de romans policiers à succès reconnue mondialement. La seconde est une ex-policière qui a cumulé les malchances. Elles sont mère et fille et décident de fonder une agence de détectives privés. Elles doivent faire équipe alors que toutes deux ont des méthodes d’investigation bien différentes. À chaque épisode, un nouveau cas se présente. Si la série évolue dans une ville fictive de l’Ontario, elle a été tournée à Winnipeg.

► Disponible sur Crave

Plan B

Photo fournie par CBC

La série de Jean-François Asselin et Jacques Drolet connaît une adaptation canadienne. Ainsi, la première saison (initialement avec Louis Morissette et Magalie Lépine-Blondeau) a été tournée en anglais à Montréal et diffusée cet hiver. Patrick J. Adams (Suits) incarne un avocat jaloux qui tente de réparer sa relation avec son épouse (Karine Vanasse) en faisant appel à l’agence Plan B pour remonter dans le temps.

► Disponible en VSD

Sort Of

Photo fournie par CBC

Cette comédie dramatique a été avant-gardiste à sa création. Elle est bien de son temps. On y suit Sabi Mehboob, millénarial et non-binaire, issu d’une famille pakistanaise traditionnelle. De jour, iel est nounou dans une famille en crise, de soir iel travaille dans un bar. Son amoureux est infidèle. Sa sœur et sa meilleure amie partagent son quotidien avec toute leur exubérance. À travers tout ça, iel cherche où est sa place dans la vie et ce qu’iel veut accomplir. Cette quête de sens propre au début de l’âge adulte, associée aux questions d’identité, est très joliment amenée. Son interprète est Bilal Baig, première personne d’origine sud-asiatique queer et musulmane à obtenir un rôle de premier plan dans une série canadienne. La série, dont la 3e saison sortira cet automne, s’est mérité plusieurs prix aux Écrans canadiens.

► Disponible sur GEM

Red Ketchup

Photo fournie par Teletoon

Diffusée sur Adult Swim dans le reste du Canada, cette série animée réalisée par Martin Villeneuve a bénéficié de financement canadien pour voir le jour. Elle est d’abord doublée en anglais, puis en français. Red Ketchup est un personnage mythique de la bande dessinée créée par Pierre Fournier et Réal Godbout. C’est un agent du FBI souvent coké, mais malgré tout invincible. Il n’a aucun sentiment et s’avère plutôt radical dans ses interventions. Il est devenu un vrai danger pour la société et même ses patrons n’en viennent pas à bout. On le suit dans des enquêtes où il s’impose et dans sa relation difficile avec sa sœur, qui documente ses faits et gestes.

► Disponible en VSD avec abonnement à Télétoon

Sullivan’s Crossing

Photo fournie par Bell Media

Inspirée d’un roman de Robyn Carr, cette série dramatique nous plonge dans le quotidien d’une petite ville rurale près d’Halifax en Nouvelle-Écosse où retourne Maggie Sullivan, une neurochirurgienne qui a des démêlés avec la justice à la suite d’un scandale. Là-bas, elle est forcée de renouer avec son père en plus de faire connaissance avec un nouveau venu qui lui tombe dans l’œil. Alors qu’elle tente de reprendre sa vie en main, son passé douloureux refait surface.

► Disponible sur Crave

Wong & Winchester

Photo fournie par City TV

Dans le registre comique, cette série tournée à Montréal met en scène un duo mal assorti forcé à faire équipe pour résoudre des crimes. Marissa Wong est une ex-policière au tempérament désagréable. Sarah Winchester est une nouvelle recrue un peu naïve. Toutes deux ont des façons de faire différentes pour mener leurs enquêtes.

► Disponible en VSD avec abonnement à City TV