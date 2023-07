Bahamas: Ocean Cay, une île écotouristique

J’étais curieuse de visiter Ocean Cay aux Bahamas. À l’instar d’autres croisiéristes, MSC Cruises s’est dotée d’une île privée pour en faire un éden touristique, poussant toutefois le concept en la transformant en une réserve naturelle de biodiversité gérée par une Fondation et une équipe d’experts environnementaux.

Une manière de se faire pardonner l’impact environnemental de leurs géants des mers ? L’armateur italo-suisse s’en défend en quelque sorte avec un programme d’actions pour diminuer son empreinte pour les prochaines années : de l’introduction au carburant plus propre (GNL) aux batteries alimentées à l’hydrogène, à un objectif ambitieux de zéro émission de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Ce discours est certes similaire à celui d’autres croisiéristes, et certains objecteront qu’il se trouve un angle marketing derrière tout ça. Les entreprises n’auront toutefois pas le choix : elles devront vite se repositionner au cours des prochaines années et certaines initiatives faites en ce sens m’apparaissent louables. D’autant plus qu’elles contribuent à valoriser l’environnement, à accroître sa diversification, éduquer et sensibiliser à la fois.

Photo fournie par MSC Cruises

Réhabilitée pour la biodiversité

Il y a quelques années, Ocean Cay était une friche industrielle saturée de déchets avec 7500 tonnes de ferrailles. Sous supervision du gouvernement bahamien, MSC Cruises a transformé cet ancien site d’extraction de sable en une destination insulaire au sein d’une réserve marine florissante.

Le résultat a de quoi surprendre lorsqu’on voit de ses yeux cette ancienne décharge, transformée au bout de quatre ans de chantier, et un investissement de près de 300 millions canadiens, en une destination paradisiaque avec lagon turquoise et cocotiers. 75 000 plantes et 5000 arbres et palmiers ont été plantés, si bien que les oiseaux sont revenus. Plusieurs sites de nidification de tortues étaient marqués lors de mon passage. On pouvait même voir des traces sur le sable, et des premières éclosions de tortues caouannes ont eu lieu.

Propulsée à l’énergie solaire

L’île dotée de huit plages de sable blanc se traverse à pied en vingt minutes ou en voiturette électrique. Les installations sont alimentées à l’énergie solaire, mais ce sont surtout les initiatives mises de l’avant par la Fondation MSC, en collaboration avec une équipe d’experts en environnement qui attirent l’attention sur le plan environnemental.

Supervisée par un centre de recherche, une pépinière de coraux a été implantée du côté est de l’île afin de faire croître notamment le « super corail », capable de survivre à la hausse des températures océaniques, et 400 colonies de coraux ont été implantées autour de l’île. Ce centre de recherche se consacre à trouver des solutions pratiques à long terme pour assurer la survie des récifs coralliens, à régénérer les habitats et à sensibiliser à la protection de la biodiversité.

Les experts ont d’ailleurs déjà noté une importante augmentation du coquillage emblématique de l’archipel, la conque royale, et du homard. J’ai pu moi-même observer de près des raies et plusieurs types de poissons dans les eaux cristallines. C’était magique.

Au-delà des nombreuses activités relaxantes ou festives sur les plages et les eaux cristallines, cette vision de sensibilisation à la biodiversité avec programme éducatif donne un sens à un passage sur l’île. Et elle le fera d’autant plus lorsque l’ensemble de la flotte sera éventuellement converti aux énergies propres.

BON À SAVOIR