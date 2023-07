Hausse du prix des aliments : c'est le temps de donner!

Le joueur de football québécois Marc-Antoine Dequoy a lui-même décidé de se calmer un peu sur la viande rouge et sur «les cerises de France» lorsqu’il se rend à l’épicerie.

Porte-parole pour la campagne Blitz contre la faim, organisée par les Alouettes, Dequoy raconte le tout avec le sourire, mais son visage s’assombrit rapidement au moment de parler des gens qui se retrouvent réellement dans le besoin.

«Avec les Alouettes, j’ai l’opportunité d’être sensibilisé à différentes causes, a-t-il indiqué. On vit des situations, quand on visite des écoles par exemple, où l’on constate la situation financière de certaines familles. Dans ce cas-ci, on parle de 900 000 demandes d'aide alimentaire par mois que reçoit Moisson Montréal à travers son réseau. C’est énorme!»

La hausse du prix des aliments est réelle. On l’estime à 18% depuis 2021. C’est ainsi que la 19e édition du Blitz contre la faim, présentée par Purolator, en appelle à la générosité des partisans des Alouettes dans le cadre du match de samedi, au stade Percival-Molson, contre les Blue Bombers de Winnipeg.

«Si je peux inciter les gens à venir donner, je vais faire mon possible, ça me tient à cœur, d’ajouter Dequoy. Surtout avec la pandémie et l’inflation, on a réalisé que nous étions plus fragiles face à tout ça.»

«J’ai déjà contribué, en compagnie de mes parents, à cet événement en apportant des denrées en me rendant au stade quand j’étais plus jeune, a précisé le maraudeur québécois. On encourage les gens à être généreux pour aider les gens dans le besoin.»

En plus d’apporter des denrées non périssables au stade, les partisans sont encouragés à effectuer des dons en argent ou par carte de crédit pour les personnes dans le besoin.