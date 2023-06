Huit concerts du festival de jazz de Montréal que vous ne voulez pas manquer

Le FIJM présentera des centaines de concerts gratuits ou payants au cours des prochains jours. Parmi ceux-ci, on retrouve Christine and the Queens, BadBadNotGood, Buddy Guy, Snarky Puppy et Macy Gray. Le Journal a demandé au programmateur Maurin Auxéméry d’en cibler huit autres incontournables.

Melody Gardot

Photo courtoisie

Comparée à Joni Mitchell et Eva Cassidy lorsqu’elle a sorti son premier album, en 2008, l’artiste de Philadelphie viendra donner deux concerts au festival, dont un à la Maison symphonique. « Elle sera accompagnée d’un orchestre de chambre pour ces deux concerts », indique Maurin.

► Salle Wilfrid-Pelletier, 2 juillet, 19 h 30, et Maison symphonique, 3 juillet, 19 h.

Vance Joy

Photo fournie par Celina Martins

Révélé en 2013 par son succès planétaire Riptide, Vance Joy est venu une dizaine de fois à Montréal depuis, dont quatre passages au Métropolis et deux au festival Osheaga. Il s’agira de son premier concert au FIJM et c’en sera un gratuit extérieur. « Cet artiste australien est très, très apprécié ici, dit Maurin. Montréal est un endroit extrêmement spécial pour lui. C’est un de ses gros marchés sur la planète. »

► Scène TD de la Place des Festivals, 2 juillet, 21 h 30. Gratuit

Jean-Michel Blais

Photo courtoisie

L’équipe du Festival de Jazz a préparé une belle soirée pour ce 3 juillet. D’abord, à 20 h sur la Scène Rio Tinto, il y aura le spectacle de Flore Laurentienne. Puis, sur la grande scène TD, à 21 h 30, ce sera le concert de Jean-Michel Blais. « Il va nous présenter le concert qu’il avait fait l’année passée à Wilfrid-Pelletier, indique Maurin. Il sera accompagné d’un orchestre d’une quinzaine de musiciens. C’est un peu un premier exercice qu’on fait avec cette scène-là et un artiste postclassique. »

► Scène TD de la Place des Festivals, 3 juillet, 21 h 30. Gratuit.

Herbie Hancock

Photo fournie par Nick LeTellier

Âgé de 83 ans, le musicien de Chicago connaît une prolifique carrière. Il a sorti plus d’une quarantaine d’albums, dont l’immense Head Hunters, en 1973. Il a reçu 14 prix Grammy et un Oscar, pour la musique du film Round Midnight. « C’est la légende, il n’en reste pas beaucoup, dit Maurin. Je ne connais pas trop l’équipe qui sera avec lui sur scène. Mais ce sera Herbie dans toute sa splendeur. Il est plus en forme que jamais. »

► Salle Wilfrid-Pelletier, 3 juillet, 19 h 30.

DOMi & JD Beck

Photo courtoisie

Ils sont dans la jeune vingtaine et déjà les yeux entiers de la planète jazz sont tournés vers eux. La claviériste française Domi Louna et le batteur américain JD Beck foulent déjà les scènes des plus gros festivals – ils étaient à Coachella en avril – et ils ont accom-pagné Thundercat, AndersonPaak et Ariana Grande. Au FIJM, ils feront la première partie de Herbie Hancock, le 3 juillet, avant de se voir offrir la grande scène extérieure de la Place des Festivals, le lendemain. « C’est la nouvelle garde jazz qui monte, remarque Maurin. Ce sont les jazzmen les plus cool de l’heure en ce moment. Ne me dites pas qu’il n’y a pas de jazz au Festival de Jazz, s’il vous plaît ! »

► Scène TD de la Place des Festivals, 4 juillet, 21 h 30. Gratuit.

Diana Krall

Photo courtoisie

On se souvient encore de son grand concert extérieur qu’elle avait donné au Festival de Jazz, sur la Place des Festivals, en 2014. Le site était bondé comme on avait rarement vu, débordant un peu partout. Abonnée à la Salle Wilfrid-Pelletier, la populaire artiste de la Colombie-Britannique devrait proposer un concert rempli de reprises, si l’on se fie à ses récentes prestations des dernières semaines. « C’est un retour de Diana dans une version régulière, dit Maurin. Elle ne sera pas accompagnée d’un orchestre symphonique. »

► Salle Wilfrid-Pelletier, 4 et 5 juillet, 19 h 30.

Thundercat

Photo fournie par So Mitsuya

Stephen Lee Bruner, de son vrai nom, attirera assurément une foule très imposante pour son grand concert extérieur gratuit. « Pour nous, c’est un des très, très bons coups du festival cette année, mentionne Maurin. C’est un peu notre boussole stylistique à la programmation. C’est un peu l’esprit du son du festival comme on le voit pour cette année et pour les futures années. C’est quelqu’un qui vient du jazz, mais qui navigue aussi entre le R&B et le hip-hop. Il a un côté virtuose, un peu geek. C’est une grande joie de l’avoir au festival. »

► Scène TD de la Place des Festivals, 5 juillet, 21 h 30. Gratuit.

Robert Plant & Alison Krauss

Photo courtoisie, David McClister

En 2007, l’ancien leader de Led Zeppelin, Robert Plant, s’associait à l’artiste country, Alison Krauss, pour créer l’acclamé Raising Sand. Quatorze ans plus tard, le duo est revenu à la charge avec Raise the Roof. Ils viendront pour la première fois tous les deux chanter ensemble ces morceaux à Montréal. « C’est l’une des grosses prises du festival cette année, mentionne Maurin. Quand on a la légende Robert Plant qui débarque au festival, on se dit que c’est une bonne année. C’est un projet sur lequel on travaille depuis quelques années. Ils nous ont fait l’honneur de s’arrêter chez nous dans cette tournée nord-américaine. Ce sera une magnifique soirée. »

► Salle Wilfrid-Pelletier, 7 juillet, 19 h 30.

Réalité augmentée et musique jusqu’au petit matin

Parmi les nouveautés sur le site du Festival de Jazz cette année, les festivaliers pourront apprécier l’exposition gratuite Le Jazz est partout en trois volets : un parcours de réalité augmentée, une nouvelle mouture du Mur des Légendes et une exposition de photo.

« Avec la réalité augmentée, on aura huit univers dans lesquels naviguer, mentionne Maurin Auxéméry. Ce sera l’histoire du festival, mais aussi celle du jazz à Montréal, avec notamment la Petite-Bourgogne d’Oscar Peterson. »

Sur le site du festival, un magasin éphémère de vinyles accueillera la maison de disques Blue Note. « Ils vont avoir avec eux plein de vinyles de grands albums qu’ils ont ressortis dans les dernières années. » Des artistes se rendront aussi sur place pour y présenter leur ADN musical avec des vinyles qui les ont inspirés.

Enfin, le 1er juillet, au MTelus à 20 h 30, on présentera les spectacles de l’artiste nigérien CKay et le collectif Moonshine. L’élément intéressant ? L’équipe du festival a pu avoir une dérogation de la Ville de Montréal pour tenir l’événement... jusqu’à six heures du matin ! « Après votre déménagement, vous pourrez venir fêter la musique et la danse ! » lance Maurin Auxéméry en riant.