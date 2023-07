«Jules au pays d’Asha»: un film pour renouer avec la tradition du cinéma jeunesse au Québec

Un vent de renouveau souffle sur le cinéma jeunesse au Québec. À l’image de la populaire franchise des Contes pour tous, qui a récemment été relancée, plusieurs jeunes cinéastes tentent de redonner ses lettres de noblesse à ce genre qui occupait jadis une place importante dans notre cinématographie.

C’est le cas notamment de Sophie Farkas Bolla, réalisatrice de Jules au pays d’Asha, conte familial qui prend l’affiche dans quelques jours. Ayant grandi en se nourrissant de l’univers des Contes pour tous (de La guerre des tuques à La grenouille et la baleine), elle a voulu apporter sa pierre à l’édifice en contribuant elle aussi à la renaissance du cinéma jeunesse au Québec.

«Je trouve ça vraiment le fun parce que pendant longtemps, au Québec, on a financé surtout des films d’auteur et des films grand public, et le cinéma jeunesse s’est un peu perdu là-dedans», confie Sophie Farkas Bolla en entrevue au Journal.

«Mais là, depuis quelques années, on sent que le cinéma jeunesse a retrouvé sa place. Il y a eu l’an passé Pas d’chicane dans ma cabane, qui a été réalisé par Sandrine Brodeur-Desrosiers, une bonne amie à moi. Il y a aussi Sarianne Cormier qui prépare son film, Au revoir Pluton, sans oublier le nouveau Conte pour tous, Coco ferme. Je trouve ça excitant, et je suis contente de faire partie de ce renouveau du cinéma jeunesse. C’est le fun de pouvoir offrir ce genre de films aux enfants d’ici.»

Lauréat du Grand Prix de Montréal au Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM), en mars dernier, Jules au pays d’Asha relate l’amitié improbable entre Jules (Alex Dupras), un garçon atteint d’une maladie rare de la peau, et Asha (Gaby Jourdain), une jeune fille autochtone, dans le Québec rural de 1940. Ensemble, les deux nouveaux amis s’aventureront de l’autre côté de la forêt à la découverte de la nature et de ses secrets.

L’imaginaire comme refuge

«J’avais envie de parler de l’imaginaire de l’enfance et de montrer comment le fait de nous réfugier dans l’imaginaire peut nous aider à passer à travers une période difficile, explique Sophie Farkas Bolla.

«J’avais le goût aussi de raconter une histoire d’amitié entre deux enfants qui viennent de deux mondes complètement différents et qui ouvrent leur cœur l’un vers l’autre pour arriver à faire des choses extraordinaires ensemble. La nature est un élément très important du film. Je voulais recréer le sentiment qu’on a quand on est enfant et que tout devient magique quand on va jouer dans le bois.»

L’actrice Marilyse Bourke, qui incarne dans le film la mère de Jules, dit avoir eu «un gros coup de cœur» pour ce premier long métrage de Sophie Farkas Bolla.

«Il y a beaucoup de douceur et de délicatesse dans son écriture, souligne la comédienne.

«Je viens aussi de l’époque des Conte pour tous et je sais à quel point ces films marquaient notre imaginaire quand on était jeunes. Quand tu embarquais dans l’histoire, ça laissait des traces dans ton inconscient, que tu trainais par la suite. J’ai eu le même sentiment en lisant le scénario de Jules au pays d’Asha. Toute la dentelle que Sophie a mise autour de son récit rendait son histoire très riche.»

► Jules au pays d’Asha prend l’affiche le 7 juillet.