Ken Forrester, le pape du chenin sud-africain

lI était de passage cette semaine au Québec. Une visite en coup de vent de 2 jours où il a gentiment pris le temps de passer me saluer à la maison et déguster quelques flacons.

Après plus de 30 ans de métier – il achète ses premières vignes à Stellenbosch entre le renversement de l’apartheid en 1991 et l’arrivée au pouvoir de Mandela en 1994 – Ken Forrester est une figure incontournable de la viticulture sud-africaine. Très investi dans la durabilité, la communauté et la promotion du commerce équitable, c’est surtout un grand passionné du chenin, cépage que l’on retrouve surtout en Loire et qu’il travaille de plusieurs manières. Voici mes impressions sur les nouveaux millésimes qui débarquent actuellement ou commenceront à arriver en SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Ken Forrester, Chenin Blanc Reserve 2022, Stellenbosch, Afrique du Sud

18,70 $ - Code SAQ 11093126 – 13,5 %

C’est le vin « signature » de Ken, une cuvée qui donne une bonne idée du reste de la production. Du chenin parfaitement maîtrisé avec des parfums détaillés et bien typés de miel, de poire et de fleur. L’équilibre entre le fruité riche, la densité et l’acidité est remarquable. Doté d’une grande buvabilité et offrant une finale saline, c’est un blanc déjà délicieux qui pourra se bonifier une dizaine d’années sans la moindre inquiétude. Tout ça pour moins de 20$ !

★★★ $ 1⁄2

Ken Forrester, Terre Noire 2021, Swartland, Afrique du Sud

24,15 $ - Code SAQ 15049211 – 13,5 %

C’est le clin d’œil de Ken aux producteurs « hipster » du Swartland, région viticole la plus dynamique d’Afrique du Sud. Du chenin « nature », donc sans ajout de produits de synthèse ou de sulfite. Un vin original avec son nez intense de miel, de cire, de gingembre et de cailloux frottés. En bouche, le vin paraît plus nuancé et plus sec que le Reserve, avec une acidité énergique et une finale soutenue. Très bon.

★★★ $$ 1⁄2

Ken Forrester, Dirty Little Secret Three, Piekenierskloof, Afrique du Sud

110 $ - Code SAQ 15081034 – 13 %

Si le précédent vin se veut un clin d’œil aux vins naturels, celui-ci en est une véritable réponse. Pour ne pas dire, une ode au chenin. C’est un assemblage de trois millésimes différents (2017, 2018, 2019) avec un soupçon de 2020 afin d’aller chercher plus de vivacité. Un vin intense aux proportions impressionnantes. Nez complexe d’abricot confit, de sirop de poire, d’épices, de safran, de truffe, de cire, de menthe et de gingembre. Magnifique texture, dense et aérienne à la fois, avec une impression phénolique laissant une superbe amertume. Long et caressant tout en restant vibrant, c’est un ovni qui décoiffe. Grand vin de gastronomie.

★★★★1⁄2 $$$$$

Ken Forrester, The FMC 2022, Stellenbosch, Afrique du Sud

Patrick Désy

61,75 $ - Code SAQ 15081317 – 14 %

Difficile de passer après le Dirty Little Secret, mais étant donné sa teneur en sucre résiduel (environ 7g-8g), il est préférable de le déguster en dernier. FMC, le nom de la cuvée, veut officiellement dire « Forrester, Meinert, Chenin » en référence à Martin Meinert, ami et collaborateur de Ken, mais c’est officieusement pour crier « fucking marvellous chenin » ! Le 2022 est ample, riche et superbement texturé avec des tonalités d’abricot, d’ananas, de fleur, de miel et une touche de noix de coco. L’acidité m’a semblé plus basse que dans les 2021 et 2020 (tous deux superbes), mais l’amertume du vin compense en apportant une bonne buvabilité. Un autre vin de gastronomie qui fera merveille avec la cuisine japonaise ou les fromages.

★★★ 1⁄2 $$$$ 1⁄2

Ken Forrester, The Misfits Cinsault 2021, Piekenierskloof, Afrique du Sud

24 $ - Code SAQ 15002383 – 13,5 %

Ken ne fait pas que du chenin. Sa production en rouge mérite votre attention, en témoigne cet excellent rouge de soif à base de cinsault. Un vin croquant au fruité éclatant. Fraise, framboise, cerise et une touche de fumée. C’est lisse et coulant, on a l’impression de boire un bon beaujolais. Servir frais, c’est le parfait compagnon pour lutter contre la canicule.

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.