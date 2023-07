Kent Hughes prône la patience avec David Reinbacher et lance un message au calme aux partisans

Juraj Slafkovsky ou Shane Wright? David Reinbacher ou Matvei Michkov? À l’image du repêchage de 2022 au Centre Bell, avec la sélection de Slafkovsky comme premier de classe, le Canadien n’a pas opté pour le choix populaire au sein de ses partisans en se tournant vers Reinbacher au cinquième rang.

Reinbacher venait tout juste d’enfiler son chandail et sa casquette qu’il se retrouvait déjà comme une cible impopulaire sur les réseaux sociaux. Une armée de fidèles a critiqué la décision d’ajouter un défenseur à la place d’un attaquant.

Kent Hughes n’a pas la tête dans le sable. Le directeur général du CH sait que ce choix a suscité de la grogne au sein d’un groupe de partisans de l’équipe. Il a lancé un appel au calme, mais surtout à la patience.

«Il a expérimenté deux mondes différents en très peu de temps, a dit Hughes lors d’une visioconférence en cette journée de l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH. C’était malheureux et triste de constater qu’il a reçu des messages qui n’avaient rien de positif sur les réseaux sociaux.»

«Nous pouvons comprendre quand les partisans sont fâchés contre la direction et les recruteurs. Nous sommes des adultes. Mais nous parlons d’un jeune homme qui n’avait rien à voir avec ce choix. Il réalisait son rêve en se faisant repêcher. Nous lui avons simplement dit de s’accrocher et qu’il y avait des partisans qui n’étaient pas plus heureux contre l’équipe après le choix de Kaiden Guhle. Aujourd’hui, ils sont bien heureux.»

Un bon défenseur

À l’instar de Martin Lapointe après la deuxième journée du repêchage au Bridgestone Arena de Nashville, Hughes a tracé un parallèle avec l’encan de 2022.

Getty Images via AFP

«On est conscients que nos partisans sont passionnés par le repêchage parce qu’on choisit tôt. On sait qu’ils étaient très passionnés aussi avec Wright. Encore cette année, il y avait plusieurs discussions [sur les réseaux sociaux] avec Michkov. On aimerait qu’ils attendent de voir ce que le joueur peut faire.»

«On a confiance avec le joueur qu’on a repêché [Reinbacher], a-t-il ajouté. On lui donnera le temps de montrer ce qu’il peut réaliser sur une glace.»

Peu actif

En cette fête du Canada, fête du déménagement au Québec et fête des joueurs autonomes dans la LNH, Hughes a prôné la sagesse.

L’ancien agent de joueurs a échangé Joel Edmundson aux Capitals de Washington, il a offert des contrats à deux volets à l’attaquant Phillippe Maillet et au défenseur Brady Keeper, mais il n’a pas ouvert le coffre-fort de Geoff Molson pour attirer de plus gros noms à Montréal.

Hughes avait déjà indiqué sa stratégie à Nashville, rappelant qu’il n’avait pas l’intention d’ajouter de gros salaires et qu’il voulait faire confiance aux jeunes joueurs de l’organisation.