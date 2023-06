Lectures de vacances : 15 suggestions de romans à lire cet été

Avant de partir au chalet ou à la mer, mieux vaut faire le plein de livres ! En voici 15 qui sauront ajouter du oumph à votre été.

J’aimerais tant que tu sois là

Photo fournie par les Éditions Actes Sud

Diana, une New-Yorkaise de 29 ans qui travaille chez Sotheby’s, est sur un petit nuage : dans quelques jours, elle doit s’envoler vers les îles Galápagos avec Finn, l’homme qu’elle aime. Et une fois là-bas, il pourrait bien la demander en mariage. Mais foin-foin-foin... La COVID-19 vient de débarquer en ville et Finn, qui est interne en chirurgie, n’a pas le choix de rester à l’hôpital. Diana devra donc partir seule sans se douter que plusieurs expériences assez troublantes l’attendent au tournant. Une histoire surprenante qui fait voyager.

Borgo Sud

Photo fournie par les Éditions Albin Miche

La narratrice de ce bestseller italien vit aujourd’hui à Grenoble, où elle enseigne la littérature. Mais à cause d’un drame qui vient de survenir chez les siens, elle devra retourner à Pescara, dans les Abruzzes. Emportée par un flot de souvenirs, elle parlera ainsi surtout de sa sœur aînée qui, dans le temps, était tout un numéro.

Celles et ceux qui ont lu La revenue seront heureux d’apprendre que Borgo Sud en est la suite. Cela dit, pas besoin d’avoir lu l’un pour apprécier l’autre.

Le chien qui voulait voir le Sud

Photo fournie par les Éditions Picquier

Six mois après le tsunami qui a frappé la région d’Iwate, bien des gens n’ont toujours pas pu retrouver leur maison et nombreux sont les animaux sans foyer. Tamon, un chien amaigri de type berger allemand, semble en faire partie. Et au fil des pages, alors qu’il s’obstine à trottiner toujours plus loin vers le sud du Japon, on sera aux premières loges pour voir l’étonnante brochette d’humains qu’il croisera sur son chemin et qu’il trouvera chaque fois le moyen d’aider. Touchant à souhait.

Fais semblant que tu m’aimes

Photo fournie par les Éditions Flammarion Québec

Envie d’une comédie romantique tout ce qu’il y a de plus sympa ? Si oui, la voici ! Elle met en scène Catalina Martin, qui doit bientôt se rendre en Espagne pour le mariage de sa sœur. Le problème ? Elle a fait croire à sa famille et à son ex qu’elle avait rencontré quelqu’un à New York et maintenant, tout le monde s’attend à ce qu’elle vienne avec lui... alors qu’elle est toujours célibataire. Pour se tirer de ce mauvais pas, elle acceptera donc d’être accompagnée par Aaron Blackford, un collègue de travail qu’elle déteste cordialement. Beaucoup de sourires en perspective !

La marque

Photo fournie par les Éditions Robert Laffont

Changement total de genre avec cette dystopie atypique qui a remporté beaucoup de succès en Islande. Cap sur Reykjavik, où il faut maintenant passer un test d’empathie afin de pouvoir se tailler une bonne place dans la société et habiter dans les meilleurs quartiers de la ville. Pour le moment, il est encore facultatif. Mais sous peu, tout le monde sera obligé de le passer, enfants compris. Un livre déstabilisant qui fait réfléchir et qui donne un bon coup de plumeau sur la façon dont la nature humaine peut être perçue.

L’invitée

Photo fournie par les Éditions de la Table Ronde

Depuis la parution de The Girls, qui est aussi perturbant qu’excellent, on apprécie ce que publie la jeune Américaine Emma Cline. Et ici encore, le charme a opéré.

Place à Alex, qui vit dans le Long Island avec un homme nettement plus âgé qu’elle. Ou plutôt qui vivait, puisque ce dernier ne tardera pas à la mettre à la porte. Espérant le revoir à l’occasion de la grande fête qu’il organise vers la fin de la semaine, elle restera donc dans le coin, squattant chez les uns et les autres. Car Alex n’a rien à part sa jeunesse, son physique avenant et un don de persuasion étonnant.

Les amants de Casablanca

Photo fournie par les Éditions Gallimard

Elle est pharmacienne, il est médecin. Ils s’aiment, ont d’adorables enfants et mènent ensemble une vie agréable. Tout ça pour dire que jamais ils ne se seraient doutés qu’un jour, leur belle relation se terminerait. Et pourtant, au bout de 10 ans de mariage, c’est ce qui va se produire. De façon brutale, en plus : elle va tomber follement amoureuse d’un autre homme et ensuite, plus rien ne sera possible entre eux. Une histoire classique, oui, mais fort bien écrite.

Odile l’été

Photo fournie par les Éditions Julliard

C’est l’été, le soleil frappe fort et les heures s’étirent à n’en plus finir. Le temps leur semble d’ailleurs tellement long que pour se désennuyer, deux jeunes filles vont finir par jouer aux amoureux : l’une sera la femme alors que l’autre sera le garçon. Ainsi connaîtront-elles leurs tout premiers émois sexuels... avant de se perdre de vue pendant des années et de se retrouver. Un récit érotique à la fois cru, différent et littéraire.

Le passager

Photo fournie par les Éditions de l’Olivier

Bobby Western, qui ne s’est jamais remis de la mort de sa sœur, est chargé de récupérer l’épave d’un petit avion qui a coulé dans le golfe du Mexique. Ce qui n’aurait posé aucun problème si, après avoir constaté que quelqu’un d’autre était déjà passé par là, les fédéraux n’avaient pas commencé à lui courir après. C’est le tout dernier roman du grand écrivain américain Cormac McCarthy, décédé il y a trois semaines à peine. Et même s’il n’est pas facile d’y entrer, il vaut le détour.

Les chroniques de Belmore Square, tome 1

Photo fournie par les Éditions City

Surfant sur la vague des Bridgerton, le premier tome de cette saga historique nous permet de faire connaissance avec une autre jeune demoiselle sur le point de faire son entrée dans le merveilleux monde de la haute société londonienne. À 19 ans, Eliza n’est toutefois pas trop intéressée par les bals. Elle préférerait pouvoir mener sa vie comme elle l’entend sans avoir à s’embarrasser d’un mari. Mais ça, c’était avant qu’elle ne rencontre le beau et mystérieux Duc de Chester...

L’affaire Agatha Christie

Photo fournie par les Éditions le cherche midi

En 1926, la célèbre romancière anglaise Agatha Christie va subitement disparaître et pendant 11 jours, personne ne pourra dire ce qui lui est arrivé et encore moins où elle se trouve. Encore aujourd’hui, on ne sait toujours pas avec certitude ce qu’elle a bien pu fabriquer durant tout ce temps. Mais grâce à ce roman qui s’inspire (très) librement de cette mystérieuse affaire, on comprendra mieux pourquoi, à l’âge de 36 ans, la reine du crime a ressenti l’irrépressible besoin de s’évaporer dans la nature.

Danser sur des débris

Photo fournie par les Éditions Belfond

La trentaine, Jesko a quitté très jeune sa famille pour aller s’installer à Berlin et y devenir styliste. Hélas, sa carrière n’a pas décollé autant qu’il l’aurait voulu et ce n’est certainement pas maintenant que les choses risquent de s’arranger : il est atteint de leucémie et sans greffe de moelle osseuse, ses chances de survie sont plutôt minces. C’est sans compter sur sa mère, une alcoolo patentée folle à lier qui se dit prête à jouer les donneuses. Mais acceptera-t-il de lui être redevable jusqu’à la fin de ses jours ? Savoureux.

La maison dorée

Photo fournie par les Éditions Gallimard

Avec ce livre, on se retrouve à Amsterdam en 1705, pour découvrir la suite du Miniaturiste (dont l’histoire est bien résumée au début du livre). Thea Brandt a 18 ans et comme bien des filles de son âge et de son milieu, elle doit se faire à l’idée d’épouser l’homme qu’on a choisi pour elle. Sauf que Thea ne l’entend pas tout à fait de cette oreille. Passionnée de théâtre, elle n’a d’yeux que pour Walter, un jeune peintre de décors. Un bon moment de lecture.

Son odeur après la pluie

Photo fournie par les Éditions Stock

À l’automne 2003, en feuilletant distraitement le journal, Cédric Sapin-Defour tombe sur une petite annonce dans laquelle il est question de 12 chiots bouviers bernois à vendre. Sans prendre le temps de réfléchir, il se rend sur place et sort de là avec une petite boule de poils qu’il finira par appeller Ubac. Très vite, l’homme et le chien deviendront indispensables l’un à l’autre et leur quotidien nous sera ici raconté. Un beau roman préfacé par Jean-Paul Dubois qui plaira surtout aux amoureux des chiens.

Demain, même heure

Photo fournie par les Éditions Les Escales

Sur le point de célébrer son quarantième anniversaire, Alice Stern doit reconnaître que son existence n’a franchement rien d’extraordinaire : elle travaille dans l’école qui l’a vue grandir, elle n’a jamais eu d’enfant et même si elle fréquente quelqu’un, elle continue à vivre seule. Pour couronner le tout, elle passe l’essentiel de ses temps libres à l’hôpital auprès de son père malade. Mais un beau matin, elle va se réveiller en 1996, dans la peau de celle qu’elle était à 16 ans...

C’est vrai, ce genre de « retour en arrière » n’est pas nouveau. Sauf que ça n’empêche pas l’histoire d’être intéressante !