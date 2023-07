Mode de stars: hommage à la fleur de lys et la première de Cœur de slush

C’est au parc Maisonneuve qu’avait lieu le grand spectacle de la fête nationale de Montréal. Quelques minutes avant que les célébrations débutent et que la pluie se dissipe, permettant aux spectateurs de bien profiter de la soirée, j’ai pu m’entretenir en coulisses avec les artistes pour découvrir leur approche vestimentaire face à cet hommage au drapeau du Québec qui célébrait son 75e anniversaire. Le bleu et le blanc étaient donc de mise dans des approches décontractées, outre Isabelle Boulay et Mélissa Bédard qui, elles, ont opté pour des tenues plus chic.

Aussi quelques jours plus tôt à la première du film Cœur de slush, réalisé par Mariloup Wolfe, trois looks ont retenu mon attention pour leur audace, leur originalité et leur classicisme. Mon look de la semaine, lui, est une unième réinterprétation du courant Barbie-core, mais cette fois littérale !

Mélissa Bédard

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Mélissa Bédard a joué la carte chic pour cette soirée bien spéciale. « Je me suis tournée vers les marques que je connais bien. Ma robe est de la marque américaine Eloquii, mais mes chaussures sont de Chaussez en grand et ma perruque de l’Atelier Ophair, deux enseignes d’ici », a précisé la chanteuse. Sa tenue et la manche foulard, qui volait au vent, se prêtaient bien aux différentes grandes chansons qu’elle a interprétées.

Lilianne Skelly

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

C’est la designer montréa-laise Ary Pastelle qui a confectionné la robe sur mesure de Lilianne Skelly. « J’ai voulu faire un clin d’œil au film, alors je lui ai demandé de découper un cœur au dos de ma robe », a précisé la comédienne.

Pierre-Yves Lord

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Pierre-Yves Lord, l’animateur du spectacle de la fête nationale à Montréal, a enfilé trois tenues pendant la soirée, mais c’est celle qu’il arborait pour donner le coup d’envoi aux festivités qui a retenu mon attention. Sa styliste Sarah Hall-K lui a agencé un look immaculé sur lequel tranchait un foulard aux couleurs du drapeau du Québec déniché chez Zara. La silhouette à l’allure utilitaire était composée d’une salopette Dickies, d’un t-shirt ample Uniqlo et de baskets Nike. Il se dégage toujours un air de fraîcheur d’un look monochrome blanc, idéal par temps chaud et humide ! N’hésitez pas à coordonner les nuances de blanc ou à ponctuer le tout d’un élément de couleur.

Lydia Képinski

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

« Mon look est très DIY. J’ai agencé un maillot, un justau-corps et une jupe que j’ai achetés sur internet. J’ai accessoi-risé le tout d’un collier de chien Swarovski et de mes chaussures fétiches de la boutique L’intervalle. Je les porte depuis 2 ans à chacun de mes spectacles », a détaillé la chanteuse Lydia Képinski.

Garou

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

« J’y suis allé bien simple et avec des pièces que j’aime, dont mes baskets Valentino, mon jean préféré de la marque Officine Générale et une chemise bleue de la griffe espagnole Massimo Dutti », a listé Garou.

Isabelle Boulay

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Isabelle Boulay a opté pour une combinaison à l’effet robe de la griffe Silvia Tcherassi taillée dans une matière fluide et satinée qui suivait habilement les mouvements de la chanteuse sur scène.

Sarah-Maude Beauchesne

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Pour la première du film portant son roman Cœur de slush au cinéma, l’autrice Sarah-Maude Beauchesne y est allée du « look d’une vie ». Elle avait opté pour une robe en coton blanc matelassé de la griffe Shushu/Tong qui seyait très bien à sa silhouette longiligne. Elle avait complété le tout de gants, d’un sac à main de Bouquet et de sandales de Call It Spring.

Marjo

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Marjo a enflammé la scène de son énergie débordante. Elle avait illuminé son costume de denim blanc avec une camisole argentée.

Zoé Duval

Photo tirée d’Instagram @zozoduval

« MRKNTN est ma marque montréalaise préférée. J’adore ce qu’ils font », a révélé Zoé Duval à la première de Cœur de slush. La chemise et la cravate taillées dans la même matière à rayures est un joli détail que l’artiste a juxtaposé à un bermuda étain.

Fouki

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Fouki était très fier de dévoiler sa nouvelle paire de baskets Nike Zay-Jean réalisée pour l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste par l’artiste Ravi Design. Il faisait aussi honneur aux Expos en enfilant une chemise de baseball Guerrero 27 et une casquette de la marque Le Cartel. « J’aime beaucoup ce qu’ils font. Je porterai d’autres pièces plus tard dans le spectacle », a confié le chanteur.

Look de la semaine : Margot Robbie

Photo AFP

Au junket de presse, Margot Robbie arborait une fois de plus un look digne de la célèbre poupée Barbie, dont le film débarquera en salle le 21 juillet. Son styliste Andrew Mukamal a contribué à une création unique pour l’événement. Sa tenue Valentino était un amalgame d’une silhouette rose à pois de Barbie elle-même, avec ses chaussures blanches et son sac jaune, et d’une robe licou aussi à pois de la collection Valentino printemps 1993.

Photo tirée d’Instagram @andrewmukamal

Nous ne pouvons que souhaiter pour plus de looks qui combinent les référents menant à la première du film et ainsi pousser le courant Barbie-core à un autre niveau.