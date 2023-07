Paris sportifs : les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 2 juillet qui valent le détour.

Baseball : Guardians de Cleveland c. Cubs de Chicago

Les deux équipes connaissent quelques difficultés jusqu'à présent cette saison. Les Cubs sont situés au quatrième rang de la section Centrale de la Ligue nationale et Chicago a un dossier de 38-42. De plus, ils sont à quatre matchs et demi de la tête de cette section. Les hommes de David Ross ont perdu quatre de leurs cinq derniers rendez-vous. Pour ce qui est des Guardians, ils ont une fiche de 39-42 et Cleveland est à un match et demi des Twins du Minnesota et du premier rang de la section Centrale. Cleveland est l’équipe qui a frappé le moins de circuits cette saison dans les majeurs avec un total de 54.

Prédiction : Victoire des Cubs de Chicago - 1,95

Baseball : Brewers de Milwaukee c. Pirates de Pittsburgh

Le classement dans la section Centrale de la Ligue nationale est très serré. Seulement un demi-match sépare les Reds de Cincinnati et les Brewers de Milwaukee à la tête de cette section. Les Pirates de Pittsburgh sont eux aussi dans la course au premier rang dans la Centrale. Les Brewers et les Pirates se sont affrontés à quatre reprises jusqu’à présent cette saison et Milwaukee a triomphé à trois reprises en quatre occasions. De plus, l’équipe du Wisconsin a remporté sa dernière série face aux Mets de New York.

Prédiction : Victoire des Brewers de Milwaukee - 1,86

Soccer : Union de Philadelphie c. Atlanta United FC

L’unique duel du 2 juillet dans la Major League Soccer (MLS) opposera deux des huit meilleures formations dans l’Association de l’Est. Il s'agit du Atlanta United FC et de l'Union de Philadelphie. L’Union traverse actuellement une bonne séquence puisqu'ils ont subi seulement une défaite à leurs dix derniers matchs en MLS. Durant cette séquence, ils ont enregistré deux victoires par blanchissage. Pour ce qui est de leurs adversaires, ils ont un dossier de 7-5-8 depuis le début de la saison. La formation de la Géorgie a subi un cuisant revers de 4 à 0 la semaine dernière contre les Red Bulls de New York.

Prédiction : Victoire de l’Union de Philadelphie - 2,75