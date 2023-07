Qui sont les gagnants et les perdants de cette première journée du marché des joueurs autonomes?

Ce n'était pas un marché très relevé pour les directeurs généraux désireux d'ajouter des éléments à leur formation. Néanmoins, les signatures de contrat ont été nombreuses. Voici quelques faits saillants de cette première journée.

Les gagnants

Deux fois au cours des cinq dernières saisons, les Hurricanes ont atteint la finale de l’Association de l’Est. Le directeur général Don Waddell a pris les actions nécessaires pour aider son entraîneur à mener l’équipe aux grands honneurs. En plus de reconduire les ententes de Jesper Fast et de Jordan Staal (en début de semaine) et des gardiens Frederik Andersen et Antti Raanta, Waddell a délié les cordons de sa bourse pour attirer en Caroline le défenseur Dmitry Orlov, considéré comme la perle de ce marché, et l’attaquant Michael Bunting. À eux deux, les nouveaux venus toucheront 12,25 M$.

Deux employeurs

Nouveau directeur général des Predators, Barry Trotz a continué d’afficher ses couleurs en rachetant le contrat de Matt Duchene, auquel il restait trois saisons à 8 M$ chacune. Les Predators devront continuer de lui verser un salaire annuel de 1,56 M$ pendant six hivers (mais avec une fluctuation sur la masse salariale). L’attaquant de 32 ans a rapidement trouvé preneur en s’entendant avec les Stars de Dallas pour une campagne. Grâce aux 3 M$ que lui verseront les Ducks, Duchene touchera 4,56 M$ pour la prochaine saison. Il n’aura pas tout perdu.

Le gros lot

La mise sous contrat de Ryan O’Reilly est un autre mouvement qui s’inscrit dans la culture que souhaite implanter Trotz à Nashville. En s’associant au vétéran de 32 ans pour quatre saisons, le directeur général des Predators s’est assuré que les jeunes joueurs de son organisation soient bien encadrés. Et visiblement, il était prêt à mettre les dollars pour s’assurer la présence du champion de la coupe Stanley (avec les Blues, en 2019). O’Reilly touchera un total de 18 M$ durant son séjour dans la capitale du country.

Le vol

En raison de ses mises en échec percutantes et son désir de sacrifier son corps pour le bien de son équipe, Radko Gudas a grandement attiré l’attention pendant les séries éliminatoires. Le défenseur de 33 ans a profité d’un marché des joueurs autonomes plutôt faible pour dénicher un contrat d’une valeur de 12 M$ (4 M$ par saison) avec les Ducks d’Anaheim. Il s’agit d’une augmentation de salaire intéressante pour le Tchèque qui touchait 2,5 M$ lors de chacune des trois dernières campagnes.

De longs mariages

Les directeurs généraux ont fini par comprendre que le marché des joueurs autonomes en est un de surenchères dangereuses. Finies les signatures de contrat à long terme que les équipes finissent par regretter au bout de quelques années. La grande majorité des contrats consentis hier sont d’une durée d’un an. À l’autre bout du spectre, on retrouve les Islanders et le bon vieux Lou Lamoriello. Au cours du même après-midi, le vénérable directeur général s’est associé à Ilya Sorokin (8 ans), Scott Mayfield (7 ans), Pierre Engvall (7 ans) pour une éternité. Il a également mis Semyon Varlamov sous contrat pour quatre ans.

Le revenant

La prudence des directeurs généraux s’est également manifestée auprès des joueurs diminués par des ennuis de santé. Les Capitals de Washington ont offert un contrat de 2 M$ à Max Pacioretty. Celui-ci touchera 1M$ supplémentaire s’il joue au moins 10 matchs. Une somme de 500 000$ de plus par tranche de cinq matchs (jusqu’à concurrence de 20 matchs) s’ajoutera à la cagnotte. L’an dernier, l’ancien.capitaine du Canadien avait été limité à cinq matchs en raison de blessures à un tendon d’Achille. Connor Brown, à Edmonton, a signé une entente avec des modalités similaires.

Un DG hyperactif

Chris Drury a tiré dans pas mal tous les sens à l’ouverture de ce marché. Le directeur général des Rangers a fait le plein de joueurs de soutien en attirant à Manhattan Blake Wheeler (racheté par les Jets), Jonathan Quick, Tyler Pitlick, Riley Nash, Alex Belzile, Connor MacKey, Nikolas Brouillard et Nick Bonino.

Besoin d’atteindre le plancher

Comme c’est le cas saison après saison, les Coyotes de l’Arizona tentent d’atteindre le plancher salarial imposé par la convention collective. Habituellement, ils le font en faisant l’acquisition de contrats de joueurs blessés. Cette fois, ils ont décidé de le faire avec un joueur qui pourra remplir un chandail. Pour la prochaine saison, Jason Zucker recevra 5,3 M$. La bonne nouvelle, c’est que le Californien de 31 ans peut atteindre le plateau des 30 buts.

Fin d’une longue union

Alex Killorn a été au cœur des succès du Lightning depuis son arrivée avec l’équipe en 2012. Mais comme ce fut le cas au cours des dernières saisons, la formation floridienne a dû couper les ponts avec certains vétérans pour s’assurer de respecter les limites du plafond salarial. Laissé libre, Killorn s’est entendu avec les Ducks d’Anaheim. Un contrat de quatre saisons qui lui rapportera annuellement, 6,25 M$.