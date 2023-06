Se plaindre, c’est bien mais avec modération, c’est mieux

Se plaindre fait du bien et ça nous dépeint en victime sympathique ou en critique informé. Mais, à la longue, se plaindre détériore l’ambiance, l’espoir et l’envie de changer les choses.

Se plaindre, c’est exprimer sa détresse ou son irritation quand une situation nous paraît injuste, exaspérante ou intolérable. Plusieurs plaintes sont justifiées et même essentielles quand elles servent à exposer des problèmes et à demander de les corriger pour soi ou pour le bien commun.

Souvent, une plainte est aussi un cri du cœur, une façon de réduire notre détresse en l’exprimant. C’est aussi une demande d’attention, de validation de notre état ou de sympathie.

Une ventilation qui fait du bien

L’envie de se plaindre augmente quand ça ne va pas comme on veut, quand on a l’impression que les autres, les évènements ou l’organisation des processus (le système) nous nuisent.

On se plaint plus quand on est fatigué, stressé ou affamé. Les enfants fatigués se plaignent pour avoir de l’attention ou du réconfort. On retient moins nos plaintes en présence de nos proches ou de personnes avec qui nous avons des interactions plus instrumentales (ex. : le service à la clientèle).

On retient plus nos plaintes, quand on a peur de la réaction de l’autre, quand les relations sont basées sur un respect mutuel ou quand notre intelligence sociale nous rappelle qu’elles sont mieux reçues quand les gens sont bienveillants envers nous et quand elles sont formulées avec civilité et sympathie. Se plaindre fait souvent du bien à court terme en générant de la sympathie dans notre entourage. Se plaindre peut aussi être un loisir social qui rapproche les gens qui partagent des doléances ou difficultés similaires et qui crée de la solidarité dans l’adversité.

Une influence négative

Parfois cependant, les plaintes sèment la division. Selon les circonstances, elles peuvent propager des sentiments négatifs, des reproches ou des ambiances lourdes qui peuvent réduire la sympathie de notre auditoire. Quand les autres sont eux-mêmes fatigués ou frustrés par d’autres problèmes, il est plus difficile pour eux d’être bienveillants face à nos plaintes.

Quand elles sont fréquentes, nos plaintes révèlent plutôt nos difficultés à gérer notre frustration. Elles donnent une image de manque de contrôle ou d’assurance qui peut favoriser la baisse de sympathie et le désaccord. Elles peuvent donner l’impression que l’on veut plus trouver des responsables que trouver des solutions. Les plaintes sont donc à utiliser avec modération.

Se plaindre peut devenir une réaction habituelle aux manques de plaisir, d’affection ou d’estime. Les plaintes fréquentes peuvent aussi refléter une humeur dépressive où les manques sont très difficiles à compenser et toutes les solutions sont évaluées comme insatisfaisantes.

MIEUX GÉRER NOS PLAINTES ET CELLES DES AUTRES

Pour que nos plaintes soient mieux reçues, il est bon de faire attention aux émotions qui les accompagnent et à la façon dont on les exprime :

Réduire les émotions négatives exprimées, dont l’agressivité, les reproches et les attaques personnell.

Réduire les exagérations, les mots extrêmes et la détresse exprimée.

Enrober la plainte dans une proposition dans laquelle personne n’est le méchant ou le seul responsable.

Montrer de la solidarité, faire comme si tout le monde faisait son possible, montrer qu’on cherche des solutions. Montrer qu’on vise le bien commun.

Souligner les côtés positifs de la situation, être reconnaissant pour ce qui va bien.

ON PEUT S’ENTRAÎNER À MIEUX GÉRER LES PLAINTES DES AUTRES PAR DES COMPORTEMENTS SIMPLES