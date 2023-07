Il y a dix ans, la tragédie de Lac-Mégantic: un père de trois enfants avoue être tombé dans le néant

Un homme d’affaires abonné aux semaines «de fou» au boulot et qui a perdu une partie de sa famille dans la tragédie de Lac-Mégantic a dû complètement s’oublier pendant les années qui suivirent afin d’offrir à ses enfants ce que leur maman partie trop tôt aurait souhaité.

«Du jour au lendemain, j’ai dû être papa et maman à la fois», explique Pascal Lafontaine dans une touchante entrevue à travers laquelle émane une indéniable fierté pour ses trois enfants, aujourd’hui âgés de 23, 21 et 17 ans.

La famille Lafontaine a toujours été assez connue dans cette ville située entre Sherbrooke et la Beauce, notamment pour son entreprise d’excavation, Lafontaine et Fils.

«Je fais partie d’une génération de travailleurs, dit-il. Chez nous, c’était ma mère qui s’occupait de la maison, de l’éducation, des enfants.»

S’oublier pour ses enfants

Même si sa femme, Karine Lafontaine, travaillait comme adjointe administrative, le couple avait une entente similaire. M. Lafontaine priorisait le travail et y dédiait le plus clair de son temps.

«Tomber veuf du jour au lendemain, tomber dans le néant comme ça, c’est épouvantable. C’est désastreux. J’ai dû m’oublier, mettre ma vie sur pause. J’ai embarqué dans un rôle tellement important, celui d’être tout pour eux. Et encore aujourd’hui, je dois continuer à être comme ça parce qu’ils en ont besoin.»

Après le départ soudain et tragique de leur mère, les trois enfants de Pascal Lafontaine ont tous réagi différemment, raconte l’entrepreneur de 45 ans.

L’aînée a senti le besoin de reprendre le rôle maternel. Celle-ci devenant parfois protectrice et contrôlante, son entourage a même dû intervenir auprès d’elle pour lui expliquer qu’elle avait le droit de demeurer une enfant et de vivre pleinement son deuil.

Sa sœur cadette vit encore avec énormément d’anxiété et a connu des périodes très sombres.

Quant au bébé de la famille, un garçon âgé de seulement 8 ans lors de la tragédie, il s’est instinctivement érigé une carapace afin de se protéger contre toute cette tristesse et cette douleur. À un tel point qu’il n’a plus aucun souvenir de sa vie avant 2013, au grand dam de son père.

«Je me bats avec depuis des années pour lui remémorer qui était sa maman, explique Pascal Lafontaine. On regarde des photos et des vidéos ensemble. Il s’est tellement fait un gros mur qu’il a perdu la mémoire.»

Fatigué

Malgré leur parcours naturellement difficile, M. Lafontaine se réjouit de constater que ses trois enfants ont «très bien tourné» et qu’ils poursuivent leur rêve. Mais les dix dernières années ont été lourdes pour le père de famille, qui avoue se sentir aujourd’hui fatigué.

«Des fois, je leur dis que c’est papa qui aurait besoin d’être invité à souper chez eux pour souffler un peu», dit-il avec un sourire aux lèvres.