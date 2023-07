Tour de France: deux frères jumeaux se disputent le maillot jaune

BILBAO- Quelque part sur la planète, une mère devait être passablement déchirée devant un scénario inédit dans les derniers kilomètres de la 1ere étape du Tour de France.

Si d’entrée de jeu les milliers de fans ont pu admirer une toute première bataille excitante entre les deux principaux adversaires Pogacar et Vingegaard, ce sont plutôt les frères jumeaux Adam et Simon Yates qui ont écrit une page d’histoire en creusant un léger écart en tête de course dans le final à Bilbao. Leur mère, Susan Yates, a certainement dû vivre un incroyable dilemme émotif puisque ce jour de gloire ne pouvait se partager.

Les deux Britanniques de 30 ans, qui ne sont pas dans la même équipe, ont résisté à la meute de poursuivants quelques secondes derrière pour régler leur affrontement dans le dernier kilomètre d’une course qui en comptait 182 au total.

Une première victoire

Adam Yates, coéquipier de Tadej Pogacar chez UAE, a remporté sa première victoire d’étape en carrière, endossant du coup le prestigieux maillot jaune qu’il avait déjà porté pendant quatre jours en 2020.

De son côté, Simon Yates (Jayco Alula) avait déjà raflé deux étapes en 2019 à Bagnères-de-Bigorre et au Prats d’Albi. En 2017, sa 7eplace à Paris lui avait aussi permis de gagner le titre de meilleur jeune du Tour.

Pour Adam Yates, cette victoire éclatante avec quelques longueurs d’avance ne faisait aucun doute. Les frangins n’ont pas eu à discuter longtemps pour trancher la question. L’enjeu était énorme et les sommes d’argent aussi.

« Quand nous étions ensemble, j’ai dit je ne peux pas travailler, je ne peux pas travailler. Il est professionnel et moi aussi », a expliqué Adam, qui a pris le relais à 500 mètres avant d’appuyer un peu sur l’accélérateur au moment où Simon n’avait plus la puissance pour répondre.

Avantage à Pogacar

Tout juste derrière, la 3e place de Tadej Pogacar lui donne une bonification de quatre secondes sur le Danois Jonas Vingegaard. Thibaut Pinot et le Canadien Michael Woods suivent dans l’ordre au 4e et 5e rang à l’arrivée. L’équipe Israel-Premier Tech était satisfaite d’avoir placé son grimpeur de 36 ans parmi les places d’honneur.

La côte de Pike, un mur de deux kilomètres en fin d’étape, a fait beaucoup de dégâts parmi les rescapés.

« Je suis fier de moi et de ce que j’ai fait. Hugo et Guillaume étaient avec moi mais j’ai perdu ma position », a expliqué Woods. Le Québécois d’adoption repartira dimanche à Votoria-Gasteiz avec 22 secondes de retard seulement sur le maillot jaune.

Une échappée de cinq coureurs partie dès le départ n’a jamais inquiété les ténors.

Dans la côte de Vivero, avec un peu moins de 30 kilomètres à faire, Mark Cavendish et les autres sprinteurs avaient déjà plié bagages.

Déjà un drame

Deux aspirants au podium final ont toutefois déjà été éliminés avec une lourde chute survenue dans une descente avec 22 kilomètres à faire.

Le leader des Movistar, Enric Mas, a été contraint à l’abandon alors que l’Équatorien Richard Carapaz, qui a difficilement repris la route, demeure un cas incertain pour la 2eétape. « J’ai vu ça. C’était une grosse chute », a terminé Woods, heureux d’avoir évité le pire.

La suite du roman à suspense pourrait s’écrire dimanche avec le second chapitre d’une lutte familiale entre deux frères qui occupent le haut du classement avec huit secondes d’écart.