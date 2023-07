Transport en commun à Québec: les chauffeurs du RTC sont officiellement en grève

Ce que les usagers et les organisateurs du Festival d’été de Québec craignaient est maintenant une réalité : les chauffeurs du Réseau de transport de la Capitale (RTC) sont officiellement en grève depuis ce matin.

Si rien ne se règle d’ici là, les utilisateurs du transport en commun devront se débrouiller autrement à Québec pour deux longues semaines, dont les 11 jours du plus important événement de l’été dans la Vieille-Capitale.

Malgré l’avis de grève émis il y a 25 jours, les dernières négociations n’auront finalement pas permis aux deux parties d’en arriver à une entente.

Ainsi, la partie patronale a confirmé tôt samedi que les membres du Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc. déclenchaient une grève du 1er juillet au 16 juillet inclusivement.

À moins d’une entente, la reprise des activités est prévue pour le lundi 17 juillet.

« Nous avons mis les efforts nécessaires pour en arriver à une entente, mais malheureusement l’horloge a sonné. Ça fait plus d’un an que nous sommes sans contrat de travail et que le Syndicat rappelle à l’employeur que la date butoir est le 30 juin pour en arriver à un règlement satisfaisant », a indiqué Hélène Fortin, présidente du Syndicat des employés par communiqué.

« Dans les prochaines heures, nous allons entendre toute sorte de choses, mais ce que j’aimerais qu’on retienne, c’est que l’avis de grève a été envoyé il y a plus de 25 jours. Cela fait 1 an que le dossier aurait pu être réglé par le RTC et ça n’a pas été fait. Si on en est là aujourd’hui, c’est parce qu’il y a eu un manque de volonté de la part de l’employeur », a-t-elle ajouté.

« Citoyens en otage »

Plutôt cette semaine le maire de Québec Bruno Marchand a déclaré que le déclenchement d’une grève aurait « des conséquences catastrophiques » pour ses citoyens qui seront littéralement pris en otage.

En pleine saison touristique et à quelques jours du Festival d’été qui attire des centaines de milliers de personnes au centre-ville de Québec, le maire craint les impacts négatifs de cet arrêt de travail.

Un FEQ sans transport collectif, «c'est problématique». «Ça complique l'arrivée, ça complique la sortie. Pour plein de raisons, ça serait vraiment, vraiment, vraiment pas idéal», avait-il déclaré dans les pages du Journal cette semaine.