Voici les 25 meilleures chansons des Cowboys Fringants - Positions 15 à 11

Peu de groupes ont autant marqué le Québec que Les Cowboys Fringants. À l’aube d’une série estivale de concerts durant laquelle le quatuor chouchou des Québécois renouera avec les plaines d’Abraham lors du Festival d’été de Québec, Le Journal a pensé vous offrir cette sélection des 25 plus belles chansons des Cowboys. Serez-vous d’accord avec notre numéro 1 ?

15. Bye Bye Lou

(Octobre, 2015)

Exemple probant d’une spécialité des Cowboys : sur une mélodie enjouée, poser un regard mélancolique et attendri sur un passé heureux qui détonne avec les désillusions du présent. Ici, un couple qui se promettait de ne jamais rentrer dans le moule : « On soupe au resto les jeudis, on prend des photos de nos plats ». Notre époque encapsulée dans une phrase. (CB)

14. Comme Joe Dassin

(Que du vent – 2011)

On aime cette façon unique qu’ont les Cowboys Fringants de rendre joyeuses des chansons tristes. L’histoire de ce couple qui se sépare devant une pinte de bière et dont les membres se recroisent plusieurs années plus tard pourrait faire pleurer, mais au contraire, on se plaît à se balader avec eux dans cette mélancolie joyeuse. Du vrai Joe Dassin ! (SEN)

13. Marine marchande

(Octobre, 2015)

Ce véhément duo vocal formé de Frannie Holder (Random Recipe) et de Karl Tremblay est devenu un moment fort en concert. Chanson à boire aux influences irlandaises, Marine marchande met en scène un couple qui ne peut plus se blairer. Ou comme l’évoque Tremblay : « T'es méchante quand t'es saoule, pis comme t'es toujours saoule/ Ben t'es tout l'temps méchante ». Ouch ! (CB)

12. Lettre à Lévesque

(La Grand-Messe, 2004)

Il y a 20 ans, les Cowboys étalaient dans cette chanson pop-trad leur désarroi souverainiste en s’adressant à René Lévesque. Deux décennies plus tard, on présume que le groupe ne changerait pas une ligne de ce titre qui ne manquait pas de critiquer rudement les politiciens, à la tête d’une contrée « menée par des pauvres pions ». (CB)

11. Le shack à Hector

(Motel Capri, 2000)

Chanson de party incontournable dans chaque concert des Cowboys ; on sent toujours l’effervescence dans la foule dès que résonnent les premières notes à l’harmonica. Même si la pièce existe depuis plus de 20 ans, le groupe doit presque systématiquement la jouer tous les soirs. Et on se plaît toujours à entendre Karl Tremblay improviser de nouvelles paroles. (RGM)