Voyage de rêve en Italie : Nos meilleures adresses dans la région de Pouilles

Petit paradis pour les voyageurs en quête de gastronomie, de beaux paysages et de quiétude, la région des Pouilles, dans le sud de l’Italie, vous réserve des vacances de rêve. À partir de Bari, sa capitale, partez à la découverte de ses villages blancs aux mille splendeurs, situés tantôt au bord de l’Adriatique, tantôt au milieu des oliveraies, et laissez-vous séduire par la gentillesse de ses habitants.

1er arrêt: Bari

La capitale des Pouilles représente la porte d’entrée vers les plus beaux trésors du talon de la botte italienne et un passage obligé pour vous imprégner des traditions marchandes de cette ville qui fait face à la mer Adriatique et qui sert de pôle majeur entre l’Europe et le Moyen-Orient.

Au petit matin, partez à la découverte du quartier Bari Vecchia en commençant par la Via Arco Basso, tout près du château, où les «mammas» italiennes confectionnent à la main les «orecchiette», des petites pâtes en forme d’oreilles («orecchio» en italien). Ne quittez pas sans votre sac de cette spécialité régionale que vous pourrez cuisiner au cours de vos vacances.

Bien que vous finirez probablement par vous perdre dans le dédale de ruelles du centre historique, il s’avère impossible de manquer la silhouette imposante de la basilique de Saint-Nicolas. Érigé lors de la conquête normande, le joyau de Bari abrite les reliques du saint ayant inspiré le personnage du père Noël. Pour terminer la journée, offrez-vous une balade le long de la promenade du Lungomare avant de reprendre le train.

Adresses à retenir:

Panificio Fiore: Achetez quelques parts de focaccia à déguster en vous baladant au bord de la mer. Strada Palazzo di Città 38

2e arrêt: Polignano a Mare

La carte postale typique des Pouilles s’offre à vos yeux dans cette jolie ville aux origines grecques. Du haut de ses falaises escarpées, vous pourrez plonger votre regard dans les eaux turquoise de l’Adriatique avant d’aller y faire trempette. Posez alors votre serviette sur la célèbre plage Lama Monachile, coincée entre deux parois rocheuses et surplombée par le Ponte Borbonico.

Un peu plus tard, rendez-vous à la Piazza Vittorio Emanuele II pour admirer le palais de l’Horloge et le campanile de l’église Madre di Santa Maria Assunta. En flânant dans les rues du centre historique, vous profiterez d’une atmosphère unique et de magnifiques points de vue sur la mer qui s’étend à perte de vue.

Laissez-vous également tenter par une séance de magasinage dans les boutiques de la vieille ville, où vous pourrez dénicher des vêtements en lin et des objets en céramique comme le fameux «pumo» (pomme de pin), un élément décoratif typique des Pouilles.

Adresses à retenir:

Pescaria : Ne vous laissez surtout pas décourager par les «foodies» qui attendent en file pour se régaler d'un sandwich à la pieuvre ou au tartare de crevettes. Piazza Aldo Moro 6/8

Erika Tremblay

3e arrêt: Monopoli

Avec son petit port de pêche, ses maisons blanches et son atmosphère paisible, Monopoli se classe parmi les plus jolies villes de la région. En partant du port, aventurez-vous à travers les rues du centre historique et arrêtez-vous à la cathédrale Maria Santissima della Madia pour admirer son magnifique intérieur orné de marbre.

Pour vous rafraîchir dans les eaux turquoise de l’Adriatique, mêlez-vous aux gens du coin et installez votre serviette au pied des remparts à la petite crique Cala Porta Vecchia. Si vous rêvez d’une robe légère et colorée, vous trouverez la perle rare à la boutique La Contessa.

En soirée, les adeptes de poissons et de coquillages se régaleront de délicieuses prises à la table des restaurants qui bordent le front de mer et la Piazza Giuseppe Garibaldi. Vos papilles tomberont immanquablement sous le charme de Monopoli!

Adresses à retenir:

Sottocoperta: Enclavée entre deux bâtiments, la terrasse de l’établissement vous offre un joli panorama sur le port avec ses petites barques bleues et blanches. Via Orazio Comes 6

Erika Tremblay

4e arrêt: Alberobello

Au cœur de la région des Pouilles, dans la vallée d’Itria, découvrez le royaume des «trulli». Ces petites maisons en pierre calcaire coiffées d'un toit conique, construites pour la plupart au 16e siècle, font la particularité de l’arrière-pays qui se démarque également par la qualité de son huile d’olive.

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le village historique d’Alberobello en compte plus de 1500. Déambulez dans les rues en pente du quartier de Monti, où plusieurs «trulli» ont été reconvertis en boutiques, en hôtels et en restaurants. Pour profiter d’une atmosphère plus authentique, cap sur Aia Piccola, où plusieurs de ces maisons typiques servent toujours d’habitation.

Après avoir jeté un œil à l’église Sant’Antonio di Padova et fait un peu de magasinage dans les petites boutiques d’Alberobello, détendez-vous un cocktail ou un verre de vin à la main tout en profitant de ce paysage inusité digne des plus belles cartes postales du sud de l’Italie.

Adresses à retenir:

Trattoria Terra Madre: Un peu à l’écart des foules, laissez-vous surprendre par la cuisine rafraîchissante de ce restaurant qui met en valeur les légumes dans de petits plats savoureux. Piazza Sacramento 17

Dernier arrêt: Locorotondo

Pour vous imprégner du caractère authentique de la vallée d’Itria, planifiez une escale dans cette ville perchée, située à seulement quelques kilomètres d’Alberobello. Étonnement bien préservée, Locorotondo invite à une charmante balade à la découverte de ses belles demeures immaculées.

Prenez le temps de flâner dans les rues de sa vieille ville de forme circulaire typique (d’où son nom), et profitez de points de vue à couper le souffle sur la campagne environnante parsemée de vignes, d’oliveraies et de «trulli».

Cette petite commune est également reconnue pour son vin blanc classé appellation d’origine contrôlée. Vous devez donc absolument goûter ce vin sec ou mousseux, qui accompagne bien un plat de poisson ou une burrata avec un filet d’huile d'olive, avant de reprendre la route.

Adresses à retenir:

Vinifera vini & affini: Laissez-vous séduire par le décor et les produits locaux de ce bar à vins à l’ambiance sympathique. Largo Piave 10

Erika Tremblay

Bon à savoir

Bien que la location d’une voiture comporte certains avantages, surtout pour rejoindre les plages et criques isolées ou les villes plus éloignées telles que Lecce et Ostuni, la région est bien desservie par le train qui circule fréquemment entre Bari et Monopoli, en passant par Polignano a Mare. Pour la visite d’Alberobello et de Locorotondo, il suffit de prendre le bus à partir de Bari ou de Monopoli.