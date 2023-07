10 choses à savoir avant les matchs de Félix Auger-Aliassime et de Leylah Fernandez à Wimbledon

LONDRES | Félix Auger-Aliassime, Leylah Fernandez et Denis Shapovalov sont les trois Canadiens qui ouvriront le bal à Wimbledon, dès lundi. Le Journal vous propose 10 choses à savoir sur les rencontres de premier tour des Québécois.

Félix Auger-Aliassime (11e favori) contre l'Américain Michael Mmoh (119e mondial) – vers 7h15, heure de l'Est

1. Félix devait initialement affronter Filip Krajinovic, un Serbe de 31 ans classé 204e au monde. Et même si Krajinovic est doué sur gazon, «FAA» s'en réjouissait, car il l'avait battu à leurs trois dernières confrontations (sur un total de cinq), dont à Roland-Garros l'an dernier. Mais Krajinovic a déclaré forfait samedi, blessé au poignet, et il a été remplacé par l'Américain Michael Mmoh, un joueur repêché des qualifications contre qui le Québécois n'a encore jamais joué.

Photo AFP

2. La rencontre aura lieu sur le terrain 12, un court que Félix aime particulièrement, notamment parce que c'est là qu'il a signé sa première victoire au All England Club en 2019, contre son compatriote Vasek Pospisil.

3. Mmoh, 25 ans, en sera à sa deuxième présence à Wimbledon. Il s'est extirpé des qualifications une seule fois, en 2018, où il avait perdu dès le premier tour, en cinq manches face au Luxembourgeois Gilles Muller, alors classé 60e mondial.

4. L'Américain a connu une belle percée aux Internationaux d'Australie, en début d'année. Cette fois-là aussi, il avait eu le statut de lucky loser après s'être incliné au troisième tour des qualifications. Mais un forfait lui a permis d'atteindre le grand tableau, où il a remporté ses deux premiers matchs. Mmoh était dans sa chambre d'hôtel, ses valises déjà prêtes, quand il a reçu l'appel des organisateurs. Il avait ensuite atteint le meilleur classement de sa carrière (le 82e rang).

5. Félix a perdu dès le premier tour à Wimbledon l'an dernier, devant l'Américain Maxime Cressy. Mais l'année précédente, c'est au All England Club que le Québécois a réalisé sa première grande performance dans un tournoi du Grand Chelem: les quarts de finale, où il avait baissé pavillon devant l'éventuel finaliste, l'Italien Matteo Berrettini.

Leylah Fernandez (96e mondiale) contre l'Ukrainienne Kateryna Baindl (86e mondiale) – vers 8h, heure de l'Est

1. Leylah n'a joué qu'une fois à Wimbledon. Elle a dû faire l'impasse sur le tournoi l'an dernier, elle qui souffrait d'une fracture de stress à un pied. Et sa seule présence ne s'était pas très bien déroulée: en 2021, âgée de 18 ans seulement, elle s'était fait montrer la porte de sortie par la Lettone Jelena Ostapenko (alors classée 34e), 6-1 et 6-2. «Je pense que je n'ai pas passé plus qu'une heure sur le court. Ce n'était pas une bonne expérience!» a-t-elle raconté en riant samedi (à lire ici).

Photo AFP

2. Fernandez n'a jamais affronté Baindl. D'ailleurs, si ce nom ne vous dit rien, c'est notamment parce que l'Ukrainienne s'appelait auparavant Kateryna Kozlova. Elle a pris le nom de son mari, son entraîneur physique Michael Baindl, après leur union, l'an dernier.

3. Âgée de 29 ans, Baindl a été suspendue durant six mois en 2015 pour avoir fait l'usage d'un produit dopant.

4. Comme Leylah, si Baindl – dont le meilleur classement a été le 62e rang, en 2018 – l'emporte lundi, ce sera la première fois qu'elle atteindra la deuxième ronde à Londres. L'Ukrainienne ne revendique aucun titre WTA depuis le début de sa carrière et son meilleur résultat en Grand Chelem est un troisième tour (cette année à Melbourne).

5. Ce sera un duel de «petites» joueuses. Selon le site de la WTA, Fernandez mesure 5 pi 6 po et Baindl, un pouce de plus.