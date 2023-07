Le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) demande au gouvernement fédéral d'arrêter tout achat de publicité chez Google, META et leurs filiales, s'ils cessent de relayer les nouvelles des médias.

Depuis l'adoption du projet de loi C-18, les géants du web ont menacé de cesser de bloquer les nouvelles des médias.

«Ces géants du web agissent comme des intimidateurs, de vrais “bullies”! Ils font des milliards en profits en utilisant le contenu des médias d'information depuis des années et maintenant que nos élus disent que ça suffit, qu'ils doivent dorénavant partager leurs revenus publicitaires avec les médias de chez nous, ils stoppent leurs partenariats avec La Presse canadienne et différents journaux», a dit le président du CPSC Tulsa Valin-Landry, dans un communiqué.

Le CPSC a rappelé qu’en 2021-2022, Ottawa a déboursé plus de 64 millions de dollars en publicité numérique, ce qui représenterait plus de la moitié de ses investissements publicitaires totaux. De cette somme, 20 millions de dollars auraient été versés à Google, Facebook et Instagram.

«Il faut arrêter de récompenser ces multinationales qui attaquent littéralement notre démocratie», a pour sa part indiqué le président du Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFP)-Québec, Patrick Gloutney.