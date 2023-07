Danièle Henkel: Sa chienne Mina l’a aidée à vivre le deuil de son mari

Cette belle Mina qui a fêté ses 5 ans récemment est une Saint-Pierre qui provient de Mira.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien?

Quand notre Mini est partie en pleine pandémie il y a trois ans, je voyais bien qu’on ne pouvait pas vivre sans chien. Il y a toujours eu des chiens dans notre vie. J’ai effectué des recherches et suis tombée sur des chiens Mira. Ils n’avaient pas réussi les exigences pour être chiens d’assistance. Mon conjoint et moi sommes allés les voir. Mina m’a choisie: elle s’est retrouvée sur le dos, les quatre fers en l’air devant moi pour que je la flatte. On voulait quand même voir les autres chiens, mais dès que j’approchais d’un autre, Mina s’assoyait toujours entre moi et l’autre chien, l’air de dire: «C’est moi! C’est moi! C’est moi!» On a pris le temps de réfléchir. Cette nuit-là, j’ai rêvé de Mina, alors j’ai dit à mon chéri que j’étais désolée, mais que j’allais la chercher. Tout s’est bien passé... Je suis très heureuse d’avoir Mina, car elle m’aide beaucoup à passer à travers le deuil de mon mari.

2. Pourquoi avoir choisi ce nom?

C’est un beau prénom, mais je ne l’ai pas choisi. Mina est une chienne Saint-Pierre de la fondation Mira. «Mina» est un nom qui lui a été attribué chez Mira.

3. Êtes-vous plus «chat» ou «chien»?

Je suis une grande fan des chiens. J’en ai toujours eu. Je fonds littéralement devant un chien. Quand j’adopte, j’essaie de rescaper ou de sauver un chien et de lui donner une très belle vie.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal?

C’est une grande amoureuse. Elle aime les gens et les animaux. Elle aime beaucoup les tout petits chiens. Elle n’a aucune malice. Elle est dans la bonté. Elle est apaisante et rassurante. Quand quelqu’un arrive, elle s’excite et saute dessus. Un vrai ouragan! Mais ça ne dure que deux minutes puis elle se couche.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité, concernant Mina.

Quand elle est contente, elle montre les dents. Elle sourit.

6. Racontez-nous un fait particulier concernant Mina.

Elle est très vocale. On dirait qu’elle nous parle. Elle jase. Elle s’exprime et dit ce qu’elle pense, comme sa mère! (Rires) Pourtant, Mina n’a pas aboyé pendant près d’un an après son adoption. J’avais d’ailleurs appelé la fondation Mira, car je m’inquiétais, mais on m’a expliqué que c’était normal, car ils sont formés comme cela.

7. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Un jour, une de mes grandes filles est venue à la maison et a déposé à hauteur de museau un sac en papier contenant un croissant. Mina a mangé le croissant discrètement, en mettant son museau petit à petit, délicatement, sans trop défaire le sac. Le sac avait l’air intact, mais Mina était pleine de petites miettes de croissants et se léchait les babines. La coquine ! Autrement, elle ne vole jamais de nourriture, ne saute pas sur la table et est très propre.

8. Quel est son endroit préféré?

Elle est toujours à mes pieds quand je suis devant l’ordinateur, dans le bureau. Sinon, elle est devant la porte (particulièrement celle du garage), surtout depuis que mon mari est décédé.

9. Tel maître, tel animal.

Comme moi, elle aime la vie; elle aime jouer; elle est très accueillante; elle est entière. Moi aussi, quand j’aime, j’aime!

10. En quoi votre animal peut-être une source d’inspiration pour vous?

Elle est une source d’inspiration quand je l’observe. Elle est juste dans le moment présent, en béatitude, chose que les humains ont de la difficulté à le faire.

À propos de Danièle Henkel