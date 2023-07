Doit-on favoriser les régimes amaigrissants?

Je vis un drame avec ma fille de 14 ans et j’apprécierais que vous m’aidiez à trancher sur un sujet qui crée des flammèches entre nous. J’ai toujours été une femme au physique enrobé et je viens d’une famille où tout le monde l’était, contrairement à mon ex-mari, qui lui vient d’une famille de grands fouets minces.

Malheureusement pour ma fille, elle a hérité de mes gènes et non de ceux de son père. Petite, elle ne s’en faisait pas avec ça puisque tout le monde disait « qu’elle était comme une belle pomme dodue ». Mais rendue à l’adolescence, elle n’apprécie plus du tout un tel compliment. Et surtout, elle voudrait perdre du poids. Je ne sais pas trop quoi lui conseiller, vu que pour moi, les régimes n’ont jamais donné de bons résultats. En auriez-vous un à me suggérer ?

Maman soucieuse de bien faire

Je n’en ai aucun puisque je suis contre les régimes également. Mes seuls conseils seraient de couper le superflu du type « chips, boissons gazeuses, chocolat et pâtisseries », et d’axer son alimentation sur la consommation d’un minimum de cinq fruits et légumes par jour, de viandes maigres, préférablement blanches, et de boire beaucoup d’eau.