Glissement de terrain au Fjord-du-Saguenay: «c’était comme les chutes Niagara»

Deux amies ont vécu le violent orage qui a déferlé sur le Bas-Saguenay de très près: elles étaient en pleine randonnée dans le parc national du Fjord-du-Saguenay quand le temps s’est sévèrement gâté.

«Quand on est parti, vers 11h30, il faisait soleil avec quelques nuages. Puis une heure plus tard, il mouillait comme je n’ai jamais vu mouiller, il s’est même mis à grêler pendant un moment», raconte Karine Dagenais, dont le séjour sur le territoire de la Sépaq a été brusquement interrompu, samedi.

Photo Roger Gagnon Agence QMI

Son amie Sylvie Pelletier et elle étaient sur le chemin du retour quand la tempête s’est levée. Elles racontent que les coups de tonnerre et les éclairs se produisaient pratiquement en simultané.

«C’était complètement fou, poursuit Mme Pelletier. En tant que randonneuses d’expérience, on sait qu’il vaut mieux s’en aller de là quand on n’est même plus capable de compter entre le tonnerre et l’éclair!»

En descendant le sentier de la Statue, elles ont pu constater à quelle vitesse l’eau s’écoulait des montagnes pour aller frapper le chemin d’accès au camping de Baie-Éternité.

«C’était comme les chutes Niagara. Ça descendait avec une puissance incroyable. Ce n’est pas surprenant que la route n’ait pas tenu le coup. Même nous, sur le sentier, on avait de l’eau par-dessus les bottes», constate l’autre amie.

Évacuation

Comme il n’y avait plus de moyen de retourner à leur campement depuis le Centre de découverte, les deux femmes de Valleyfield et environ 90 autres amateurs de plein air coincés dans la même situation ont dû être évacués par bateau jusqu’à La Baie.

Trois transports maritimes ont été mis en place pour transporter tous les vacanciers en lieu sûr. Ils ont été hébergés au Centre Jean-Claude Tremblay de La Baie pour la nuit et pris en charge par la Croix-Rouge.

Séparés

Dimanche matin, les deux randonneuses évacuées d’urgence ont sauté dans une voiture louée pour retourner à Rivière-Éternité.

Elles n’ont pas très bien dormi, puisqu’elles n’étaient pas seules pour cette fin de semaine de camping prévue de longue date. La fille de Sylvie Pelletier et son conjoint font partie de ceux qui sont coincés dans le parc national et qui ont dû être évacués par hélicoptère jusqu’à tard dimanche soir. Le motorisé dans lequel ils ont voyagé depuis la Montérégie est aussi resté sur l’espace qui leur était alloué.

«C’est certain que c’est difficile à vivre, parce qu’on est dans l’incertitude. Heureusement, on a réussi à les rejoindre par l’intermédiaire de quelqu’un, donc on sait qu’ils sont en sécurité et que ce ne sont pas eux qui ont été emportés dans la rivière.»

Les deux dames ont passé la journée de dimanche à alterner entre la piste d’atterrissage aménagée sur un terrain vague pour accueillir l’hélicoptère de la Sûreté du Québec (SQ) et le quartier général des secours, pour demander des nouvelles sur le déroulement de l’évacuation.

Photo Roger Gagnon Agence QMI

«On trouve la journée longue, mais on comprend que la situation est très compliquée pour les secours. Il y a encore pas mal de monde qui est pris de l’autre côté du glissement de terrain, alors ça risque de prendre du temps», souligne Mme Dagenais.

Météo capricieuse

Alors que les premiers transports ont commencé à arriver au centre de Rivière-Éternité, les efforts de la SQ ont été freinés par la pluie qui a repris de plus belle au milieu de l’après-midi.

«Ça complique les choses pour nous, a admis le porte-parole de la Sûreté, Hugues Beaulieu, vers 15h. Le chemin n’est pas praticable, même pas en VTT, alors on n'a vraiment pas d’autre alternative que par les airs.»