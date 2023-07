Intimidé sur les réseaux sociaux, David Reinbacher veut prouver à ses détracteurs qu'ils ont tort

Pris à parti sur les réseaux sociaux par des partisans insatisfaits que le Canadien l'ait préféré à Matvei Michkov, David Reinbacher a vécu de véritables montagnes russes d'émotions au cours des derniers jours. Le défenseur de 18 ans a toutefois choisi d'attaquer la situation de la bonne façon.

« Je me suis concentré sur les messages positifs. D'ailleurs, je remercie les partisans qui l'ont fait et qui ont fait en sorte que je me sente le bienvenu. Pour ce qui est des autres, je vais prouver qu'ils ont tort.Je vais travailler avec cet objectif en tête. »

Reinbacher a beau être de la génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, ça n'empêche pas que de recevoir des propos haineux et des menaces de mort peut être déstabilisant pour un garçon de 18 ans. À ce niveau, l'organisation s'est assuré de bien l'appuyer et de bien l'encadrer. Samedi, en marge de l'ouverture du marché des joueurs autonomes, Kent Hughes a lancé un appel aux partisans.

«Nous pouvons comprendre quand les partisans sont fâchés contre la direction et les recruteurs. Nous sommes des adultes. Mais nous parlons d’un jeune homme qui n’avait rien à voir avec ce choix. Il réalisait son rêve en se faisant repêcher. Nous lui avons simplement dit de s’accrocher et qu’il y avait des partisans qui n’étaient pas plus heureux contre l’équipe après le choix de Kaiden Guhle. Aujourd’hui, ils sont bien heureux.»

Avec cet appui en poche, l'Autrichien a pu s'amener à Brossard, où se tient le camp de perfectionnement de l'équipe jusqu'à mardi, l'esprit tranquille.

« J’ai reçu un accueil chaleureux de la part de l'organisation, du propriétaire et du directeur général. Ils m'ont dit qu'ils étaient heureux de m'avoir au sein de l'organisation, que c'était le plan de me repêcher, a indiqué le défenseur. Je suis vraiment content d'être ici."

