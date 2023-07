La fin d’une disette de 15 ans: le Français Victor Lafay réussit «un truc de malade»

Saint-Sébastien- Même en Espagne, la victoire du Français Victor Lafay a été saluée bruyamment au son des klaxons dans les rues de Saint-Sébastien, devant la superbe plage de la Concha.

Dans un groupe de 24 rescapés qui fonçaient à pleine vapeur vers la ligne, le cycliste de 27 ans a réussi le coup du kilomètre sans craquer face à ses adversaires médusés. Lafay ne l’a pas volé puisqu’il faut être un sacré pilote pour résister à la meute roulant à tombeau ouvert après la flamme rouge.

Moins émotive mais tout aussi impressionnante, le coureur de Cofidis arrache ainsi le plus beau de sa carrière et met fin à une disette de 15 ans pour son équipe, qui n’avait plus connu la victoire sur le Tour de France depuis Sylvain Chavanel à Montluçon en 2008.

« Quand j’ai fait mon effort, je n’ai même pas réfléchi si ça allait marcher. C’est un truc de malade », a lancé le vainqueur du jour, sixième lors de la 1ere étape.

AFP

Woods en confiance

Le Belge Wout van Aert, désigné comme le favori par plusieurs, a pris le 2e rang de l’étape devant l’ogre Tadej Pogacar, qui ne laisse rien aux autres après avoir raflé la bonification en temps au sommet du Jaizkibel face à Jonas Vingegaard, toujours dans sa roue.

Bien placé dans le final, le Canadien Michael Woods a bien fait avec une 6eplace. « Je suis prêt pour la vraie montagne dans quelques jours », a-t-il affirmé en référance au passage plus tôt qu’à l’habitude dans les Pyrénées.

Les frères Yates n’ont pas répété leurs exploits de la veille mais la deuxième manche de la bataille des champions a tourné à l’avantage du Slovène, désormais second au général, 11 secondes seulement devant Vingegaard.

« Nous sommes dans une situation parfaite », a mentionné Pogacar, satisfait de voir son coéquipier Adam Yates toujours maillot jaune. « Si Tadej gagnait l’étape, il m’aurait dépassé », a répliqué Yates.

Un fardeau de moins

Cofidis comptait initialement sur le sprint de Bryan Coquard et la performance au général de Guillaume Martin, mais c’est plutôt Lafay qui a soulevé la foule et ses patrons après une trop longue attente pour ce bouquet. Reléguée pendant quelques années, Cofidis est de retour en World Tour depuis 2020.

« Je suis content de nous libérer de ce fardeau », a ajouté Lafay qui participe à sa deuxième Grande Boucle. Sixième de la Flèche wallonne cette année, le Lyonnais avait remporté une étape du Tour d’Italie en 2021.

Dans la descente vers Saint-Sébastien, le Basque Pello Bilbao a passé quelques kilomètres seul en tête mais sa tentative a avorté.

Neilson Powless, Edvald Boasson-Hagen et Rémi Cavagna ont vainement joué les fuyards mais l’aventure a quand même profité à l’Américain Powless qui conserve le maillot à pois.

Après deux journées casse-pattes, la 3eétape vers Bayonne lundi devrait donner une chance aux équipes de sprinteurs de lancer leur train.

À 38 ans, Mark Cavendish rêve encore de briser le record de 34 victoires d’étape, qu’il partage avec Eddy Merckx.

2e étape | Vitoria-Gasteiz-Saint-Sébastien | 208,9 km

Victor Lafay, Cofids, 4 h 46min 39s Wout van Aert, Jumbo-Visma, à 0 s Tadej Pogacar, UAE m.t. Tom Pidcock, Ineos Grenadiers m.t. Pello Bilbao, Bahrain Victorius m.t. Michael Woods, Israel-Premier Tech m.t.

Classement général