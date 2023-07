La Grand-Place de Bruxelles

S’il y a une grande place qui figure parmi mes préférées en Europe, il s’agit bien de celle de Bruxelles. Pourquoi ? Tout simplement, vous tomberez sous le charme de cette ville au caractère médiéval. De surcroît, elle sent bon ! Les initiés savent de quoi je parle. Une odeur sucrée qui ouvre l’appétit flotte dans les rues. La Belgique est reconnue pour ses confiseries, gaufres et autres produits hautement caloriques. Chocolat, frites, sans oublier ses bières artisanales s’ajoutent aux tentations ! Mais au-delà de la stimulation olfactive, cette grande place stimule aussi le sens de la vue... Elle est considérée comme l’une des plus belles du monde. Et je n’ai aucune difficulté à le croire. Sa richesse ornementale, ses dorures omniprésentes en font l’un des ensembles architecturaux exceptionnels en Europe. Parmi les édifices célèbres, l’hôtel de ville de style gothique qui a échappé en partie au bombardement pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg de 1695. C’est d’ailleurs dans les arches de ce monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO que je découvre un point de vue pour ma photo. Un cadrage que j’aime énormément. Dans ce cas-ci, il met en valeur les maisons de la Grand-Place aux noms farfelus comme La Louve, le Renard, la Brouette, l’Arbre d’Or, le Moulin à Vent...

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105 mm

Exposition : 1/250s à F/8

ISO : 250