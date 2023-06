Biographie : Ava Gardner, actrice mythique de Hollywood, grande séductrice et collectionneuse de maris célèbres

Actrice mythique, femme fatale qui savait faire succomber les hommes et alimenter les fantasmes, Ava Gardner a souvent été comparée à Marilyn Monroe, en version brunette. Grande séductrice, elle a multiplié les conquêtes amoureuses au point de se faire nommer croqueuse d’hommes et briseuse de couples. Bien qu’elle a joué dans une soixantaine de films, on lui attribue peu de talent, avec une seule nomination aux Oscars. Un de ses ex-maris a même dit d’elle, publiquement, qu’elle avait une cervelle d’oiseau. Pourtant, Ava Gardner a su tirer son épingle du jeu à Hollywood, faire marcher à la baguette des hommes célèbres tout en laissant sa marque au cinéma.

Ava Gardner a su fasciner une génération par son sex-appeal, ses nombreux amants et sa grande notoriété. Mais ce que la plupart ne savaient pas, c’est qu’elle avait très peu confiance en elle et en son talent d’actrice.

C’est ce que l’on apprend dans sa nouvelle biographie.

Peu instruite, elle se disait inculte et avouait se laisser dominer facilement par les hommes qu’elle aimait.

On la disait également très naïve. Pour cause, alors qu’elle était sous contrat avec MGM, en début de carrière, elle ne figurait même pas au générique des films dans lesquels elle jouait en raison de son accent rural sudiste. On l’utilisait pour sa beauté et, la plupart du temps, comme figurante. Il lui faudra attendre d’avoir joué dans une quinzaine de films sans être créditée pour qu’on lui accorde finalement de petits rôles dans des films sans grandes importances.

Photo fournie par les Éditions LettMotif

Famille de fermiers

Originaire de la Caroline du Nord aux États-Unis, son histoire dans le milieu artistique s’est amorcée à l’âge de 18 ans. Elle étudie jusqu’alors pour devenir sténodactylo.

Elle évolue durant l’enfance dans la pauvreté. Ses parents, qui ont eu sept enfants, sont des fermiers exploitant une plantation de tabac. Son père meurt durant son adolescence, mais Ava dira qu’elle a eu une enfance heureuse dans une famille unie ne manquant pas d’amour et sans souffrir du manque d’argent.

Une de ses sœurs aînées, Béatrice, vit à New York et est mariée à un photographe professionnel. En visite chez sa sœur, le photographe Larry Tarr est impressionné par la beauté d’Ava et lui propose de faire des photos. Les clichés sont si impressionnants à ses yeux qu’il les expose dans la vitrine de son studio. Coup de théâtre ! Un employé de la MGM va les remarquer et toute une suite d’événements s’enchaînera. Elle fera un bout d’essai avec un des employés responsables de découvrir de nouveaux talents.

Ava n’a jamais rêvé d’une carrière au cinéma, mais est prête à tout pour échapper à son destin de secrétaire. Elle n’hésite pas une seconde à emménager à Hollywood et à suivre des cours de diction pour casser son accent du Sud suivant ainsi les recommandations des studios MGM avec qui elle a signé un contrat de 2500 $ US par année pour sept ans.

Début de succès

Ne voulant plus se faire dire qu’elle soit utilisée que pour sa beauté, elle suivra des cours particuliers en art dramatique. Ses efforts porteront leurs fruits. Au fil des ans, elle finira par décrocher des rôles plus importants dans de nombreux films. C’est principalement le film Mogambo, où elle partage l’affiche une fois de plus avec Clark Gable, qu’elle gagnera en crédibilité et qu’elle se retrouvera en nomination aux Oscars.

Pour Ava, son film le plus notable est La comtesse aux pieds nus, en 1954, où elle y joue aux côtés d’Humphrey Bogart, notamment en raison du script qui lui rappelle sa propre vie, soit celle d’une femme aux origines pauvres qui connaîtra une ascension remarquable tout en vivant des désillusions en amour.

Un de ses plus grands succès au point de vue commercial sera Les Chevaliers de la Table ronde.

Au fil du temps, on apprend dans sa biographie qu’Ava Gardner perd non seulement de sa naïveté, mais qu’elle ne se laisse aucunement dicter sa conduite.

Femme fatale à l’esprit libre

Si Ava Gardner n’a jamais gagné d’Oscar, elle a su faire marcher les hommes et cumulera les conquêtes amoureuses. Elle dira publiquement à quel point elle aime les hommes et le sexe.

En plus d’avoir été marié à trois reprises, on compte déjà l’acteur, réalisateur, producteur et scénariste Mickey Rooney, puis il y a eu le musicien clarinettiste et chef d’orchestre de jazz américain Artie Shaw et nul autre que le célèbre chanteur et acteur Frank Sinatra.

Mais en dehors de ses mariages, on ne compte plus ses liaisons amoureuses. Parmi celles-ci, figure notamment une importante relation avec le multimilliardaire Howard Hughes, qui a tout fait pour la marier, mais la liaison était si tumultueuse qu’Ava a toujours refusé. S’ajoutent à la liste de conquêtes les acteurs Howard Duff et Robert Taylor avec qui elle a tourné dans le film Vaquero, puis dans Les Chevaliers de la Table ronde. Il y a aussi eu l’acteur, réalisateur et producteur George Scott. Tandis qu’elle s’est installée en Espagne, elle a aussi eu une histoire d’amour avec le prince Alfonso de Hohenlohe-Langenbourg, entre autres. Son attitude avec les hommes lui vaudra des lettres de menaces et d’accusations de la part de nombreux prêtres catholiques.

La carrière et les hommes

Il y a certains paradoxes chez Ava Gardner. À deux reprises, elle a avorté expliquant qu’elle devait favoriser sa carrière. Selon sa version des faits, des clauses dans ses contrats indiquaient qu’elle serait en rupture de contrat advenant une grossesse. Elle s’est pliée à ces règles.

En contrepartie, lorsqu’elle était en amour, elle cessait de travailler se vouant corps et âme à ses passions amoureuses. Cela prenait tant de place qu’il n’y en avait plus pour le travail.

Malgré tous ces hommes qui ont passé et pour qui elle a sacrifié tant de choses, comme on le découvre dans cette biographie, elle a fini ses jours seule et est décédée en 1990 d’une pneumonie à l’âge de 67 ans.