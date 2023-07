Le feu sacré de Gabrielle Destroismaisons

Le feu est toujours « chaud » et « dangereux » pour Gabrielle Destroismaisons. En fait, il brûle plus fort que jamais pour la chanteuse de 40 ans, désormais de retour sous les projecteurs avec une nouvelle relecture de son succès Et cetera et la revue musicale Nos icônes.

L’hymne pop Et cetera a beau être sorti en l’an 2000, il n’a jamais quitté notre imaginaire collectif... ni nos ondes radiophoniques. Il a d’ailleurs été ramené de l’avant à différentes reprises au cours de la dernière année, porté, entre autres, par le film Lignes de fuite et la série La nuit ou Laurier Gaudreault s’est réveillé. Bref, la chanson jouit d’une longévité que son interprète était bien loin d’avoir anticipée.

« Je n’en reviens pas », laisse tomber Gabrielle Destroismaisons en riant.

« Quand j’ai enregistré Et cetera, je savais que la chanson avait du potentiel, qu’elle était spéciale. Mais c’est évident que sa popularité a surpassé toutes mes attentes ; je continue de l’entendre régulièrement à la radio, les gens m’en parlent encore. C’est... spécial ! Je l’ai toujours dit : je suis une chanteuse chanceuse », ajoute-t-elle.

En formule acoustique

L’occasion était trop belle pour la laisser passer : Gabrielle Destroismaisons a donc profité de ce momentum pour retourner en studio y enregistrer une nouvelle version de son plus grand succès, cette fois sans ses artifices usuels. Cette reprise acoustique – guitare et voix – a été déposée sur les plateformes d’écoute plus tôt ce mois-ci, venant étoffer sa présence sur celles-ci.

Car si son répertoire est bien présent dans nos esprits, il brille par son absence sur les Spotify et Apple Music de ce monde. La raison ? Gabrielle Destroismaisons ne possède pas les bandes maîtresses de ses trois albums, lancés entre 2000 et 2004. Celles-ci sont nécessaires à la mise en ligne comme à la réimpression de nouveaux exemplaires de ces opus.

« Ça fait des années que j’essaie, que je fais des démarches... sans succès. Mais je n’ai pas dit mon dernier mot, je n’ai pas l’intention de baisser les bras. Je ne veux pas laisser mourir ces chansons-là, je pense qu’elles ont le droit de continuer à exister. C’est important pour moi », insiste-t-elle.

Revisiter les icônes

À défaut donc de pouvoir retrouver Gabrielle Destroismaisons sur les plateformes numériques, on pourra la voir du côté de l’Assomption à compter de vendredi avec la revue musicale Nos icônes.

En compagnie de Camélia Zaki, Alex Simpson et Nicolas Drolet, la chanteuse fera revivre les plus grands succès des interprètes ayant marqué leur époque, qu’ils se nomment Céline Dion, David Bowie, Ginette Reno, Édith Piaf, Claude Léveillée, Robert Charlebois ou encore Alys Robi.

Mais Gabrielle Destroismaisons promet un spectacle qui ira au-delà de l’enfilade de tableaux disparates cherchant à faire vibrer la fibre nostalgique du public.

« Il y a une vraie trame narrative ; on a travaillé très fort pour tisser une histoire à travers tout ça. Je sais que les gens vont nous suivre là-dedans et chanter avec nous tout le long », promet-elle.

La chanson Et cetera se glissera-t-elle dans le programme de la soirée ? Gabrielle Destroismaisons ricane lorsqu’on lui pose la question.

« Il faut venir voir le show pour le savoir », avance-t-elle en riant.

À bon entendeur...

♦ La revue musicale Nos icônes est présentée au Théâtre Hector-Charland de L’Assomption du 7 juillet au 5 août.