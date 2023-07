Le fils de Joe Biden aurait fumé du crack au volant de sa voiture

Le fils du président américain Joe Biden se serait filmé en train de fumer du crack au volant d'une voiture en 2018, la même année où il s’est photographié en conduisant sa Porsche à une vitesse de 275 km/h.

C’est ce que montrent des photos et des vidéos tirées d’un ancien ordinateur portable de Hunter Biden, selon le «New York Post».

Des images montrent l’homme de 53 ans avec ce qui ressemble être une pipe et du crack, alors qu’il circulait dans un quartier résidentiel d'Arlington, en Virginie, le 12 juin 2018. Les photos ont été téléchargées par Marco Polo, une entreprise à but non lucratif dirigée par Garrett Ziegler, un assistant de Donald Trump.

Moins de deux mois après ces photos, il s’était filmé via l’application Snapchat, alors qu’il circulait à une vitesse de 275 km /h.

Depuis les événements, le fis de Joe Biden aurait cessé de consommer de la drogue.

Rappelons que Hunter Biden avait plaidé coupable à une accusation fiscale fédérale.