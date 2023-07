Plateformes numériques: voici 5 films qui vous feront tomber sous le charme européen

L’une des plus belles qualités du cinéma, c’est de faire voyager. À faible coût, on peut parcourir le monde. Les documentaires sont des œuvres fort enrichissantes, mais les films de fiction peuvent aussi aisément nous transporter ailleurs.

Sous le soleil de Toscane (V.O. Under the Tuscan Sun)

Photo fournie par Touchstone Pictures

La Toscane, voire l’Italie au grand complet, a une empreinte romantique indélébile. Les superbes paysages qu’on y retrouve composent un décor parfait pour l’évasion et les vacances. Pas surprenant que, dans ce film sorti il y a 20 ans, Diane Lane soit transportée par une décision audacieuse, mais ô combien salvatrice en sol italien. Bien que le scénario sent la fleur bleue à plein nez et que l’histoire porte un vif seau hollywoodien, l’invitation au voyage est lancée et acceptée.

► Offert sur Disney +

Venise n’est pas en Italie

Photo fournie par Studio Canal

Une expédition en caravane avec sa famille peut représenter un certain intérêt. Surtout lorsqu’on apprend que le véhicule prendra la direction de Venise. Mais ce n’est pas ce qu’espérait Émile, 15 ans, quand il a parlé de son souhait de quitter momentanément la France pour l’Italie. Avec un père comme le sien, on peut le comprendre. Heureusement, tant pour Émile que pour ceux qui regarderont cette comédie, il n’y a pas que des moments en camping durant ce séjour... Il y a aussi des activités incontournables. Et la beauté intemporelle de l’Italie.

► Sur Club illico

The Way, la route ensemble (V.O. The Way)

Photo fournie par Filmax

Le chemin de Compostelle est un incontournable pour de très nombreux pèlerins, une destination qui transforme les gens, un endroit unique qui transporte ceux qui acceptent de se laisser porter, de se dépasser et de s’investir pleinement. Grâce à ce long métrage signé Emilio Estevez – et le mettant en vedette avec son papa, Martin Sheen –, nul besoin d’être en forme ni de consacrer des journées entières pour apprécier le trajet. Devant la caméra, on suit un père devant négocier avec la mort subite de son fils en France.

► Disponible sur Prime Video

Before Sunrise et Before Sunset

Photo fournie par Columbia Pictures

Dans un train, le temps semble parfois s’arrêter. Pour le jeune Américain (Ethan Hawke) et l’étudiante française (Julie Delpy) de Before Sunrise, les heures entre Budapest et Vienne vont permettre une conversation riche et fascinante qui fera naître une attirance réciproque culminant avec un bref, mais idyllique séjour à Vienne. Leurs retrouvailles attendues dans Before Sunset auront lieu à Paris, là où la magie opérera encore. Même avec des sous-titres et une conversation soutenue en anglais, l’expérience de voyage vaut amplement le détour.

► Proposés sur Crave

Vicky Cristina Barcelona

Photo fournie par Warner Bros Pictures

La chaleur et l’exotisme singulier de l’Espagne charment les touristes. Et avec raison. À défaut de pouvoir y passer plusieurs jours, il est possible d’apprécier les images tournées par Woody Allen, un cinéaste qui sait faire vibrer les grandes villes du monde comme Barcelone. Imaginez si, en plus de lieux attrayants, on fait grimper la température avec des personnages de film qui ressentent des désirs impossibles à refouler et qui sont au cœur d’un tourbillon évoluant à la vitesse grand V. C’est chaud !

► Pour les abonnés de Netflix