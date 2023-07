Repêché au 4e tour par le Canadien, Florian Xhekaj a vécu une journée presque comme les autres

Florian Xhekaj n'était pas dans les gradins du Bridgestone Arena lorsque le Canadien l'a sélectionné au quatrième tour, jeudi dernier. Il était plutôt en gymnase, à s'entraîner avec des coéquipiers, comme il le fait pratiquement sur une base quotidienne.

«J’avais gardé mon téléphone sur moi, au cas où. Et quand mon agent m'a appelé pour m'annoncer que Montréal m'avait repêché, je me suis mis à courir partout», a raconté l'attaquant de 19 ans, rencontré en marge du camp de perfectionnement que le Tricolore tient à Brossard, jusqu'à mardi.

Apparemment, Arber n’était pas plus nerveux que son frangin, lui qui se trouvait chez le coiffeur au moment d'apprendre la nouvelle.

«Ce n'est pas que je ne croyais pas être repêché, a ajouté Florian. Mais plusieurs membres de ma famille n'auraient pas pu faire le voyage. Alors, je me suis dit qu'il valait mieux garder ma routine habituelle pour éviter de trop penser.»

Partisans du Canadien depuis leur plus jeune âge, les frères Xhekaj réalisent un rêve en appartenant tous les deux à l'organisation montréalaise.

«On jouait souvent au hockey dans la rue mon frère et moi. Il n’arrêtait pas de dire aux voisins que notre équipe favorite était le Canadien. Un jour, une voisine qui faisait souvent du tricot pour nous nous a fait des coussins du Canadien avec nos noms dessus. C’était pas mal cool. On les a encore.»

This…hand made pillows by our neighbour 18 years ago 🥰 pic.twitter.com/MuyMEbeGcA — Simona Xhekaj (@SimonaXhekaj) June 30, 2023

En admiration devant Arber

D'ailleurs, l'ainé s'est rapidement attiré la faveur du public par son style robuste et ses combats. Florian craint-il d'être dans l'ombre de son frère même s'il est un attaquant?

«Non. Évidemment, on a tous les deux cette robustesse et cette hargne dans notre jeu, mais on a chacun notre style, a soutenu l'Ontarien. Je suis un attaquant de puissance qui compétitionne, peu importe l'endroit sur la patinoire. Je déteste perdre des batailles pour les rondelles libres.»

Parlant de batailles, Florian n'a pas caché son admiration face à celles qu'a livré Arber, de trois ans son aîné, à sa première saison dans la LNH.

«Le voir se battre contre (Zack) Kassian à son premier combat, c’était quelque chose. Quand on était jeune, on regardait souvent des vidéos de bagarres. On regardait (Nicolas) Deslauriers et (Tom) Wilson. Donc, le voir affronter un gars aussi dur, c’était cool.»