Tennis: cette fois, Leylah Fernandez veut éviter de se faire écraser à Wimbledon

LONDRES | Pour Leylah Fernandez, Wimbledon, c'est «un tournoi de légende». La tradition, les multiples victoires de Roger Federer, de Pete Sampras... Mais ce sont aussi les mauvais souvenirs d'une défaite expéditive qu'elle avait encaissée à son unique participation, il y a deux ans.

«La première fois que j'ai joué, je pense que je n'ai pas passé plus qu'une heure sur le court. Ce n'était pas une bonne expérience!» lance en riant la Québécoise, samedi, lors de la traditionnelle journée des médias au All England Club.

En effet, la Lettone Jelena Ostapenko avait collé un 6-1 et 6-2 à celle qui était alors une très jeune joueuse et qui n'avait pas encore connu son prodigieux parcours jusqu'en finale du US Open.

«Mais j'ai appris beaucoup depuis, a-t-elle continué. J'espère que cette année, je pourrai passer plus qu'une heure sur le terrain. Et j'espère aussi que je pourrai passer plus qu'une ronde!»

Car Leylah aime le gazon, une surface sur laquelle elle peut se montrer créative, dit-elle. Et agressive aussi, compte tenu de la rapidité des courts.

Du 13e au 96e rang

Mais la joueuse de 20 ans se montre aussi lucide. Incapable d'enchaîner les victoires, de défendre les points acquis la saison précédente, notamment à New York, Fernandez a lourdement chuté au classement dans les derniers mois.

Quand aborde le sujet, le ton blagueur sur lequel elle parlait de sa défaite d'il y a deux ans - elle a raté le tournoi l'an dernier, blessée - change rapidement.

«Je ne vais pas mentir. En moins d'un an, je suis passée du 13e au 96e rang, regrette-t-elle. Ce n'est pas ma meilleure année, disons.»

À Londres, Leylah disputera son premier match lundi (vers 8h, heure de l'Est) contre l'Ukrainienne Kateryna Baindl, qui la devance de 10 places au classement.

Et par la suite, ça se corsera davantage. Si elle l'emporte et que la logique est respectée, elle croisera au deuxième tour la Française Caroline Garcia, cinquième mondiale, qui l'avait battue aux Internationaux d'Australie (la liste de ses rivales potentielles est ici).

«Je veux démontrer que je peux revenir»

Ce n'est toutefois rien de nouveau pour la Lavalloise. Quand elle avait atteint la finale à New York, il y a deux ans, elle avait battu plusieurs grandes têtes de série: Naomi Osaka (3e), Elina Svitolina (5e), Aryna Sabalenka (2e)...

«C'est différent aujourd'hui, a-t-elle cependant relevé. En 2021, les joueuses ne me connaissaient pas, elles ne savaient pas comment je jouais. Maintenant, elles savent.»

«Ça me motive toutefois à trouver des solutions, a poursuivi Fernandez. Trouver ce que je dois améliorer dans ces coups qui les surprenaient. Est-ce améliorer ma précision, mon accélération?»

Mais plutôt que de se dire démoralisée par sa chute au classement, Leylah affirme être motivée. «Je veux démontrer que oui, je peux retourner à ce niveau. Et j'espère qu'avec les entraînements forts que je suis en train de faire, les résultats vont venir rapidement.»