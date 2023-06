« Il a eu des problèmes de santé mentale toute sa vie... mais il reste mon grand frère » : Jon Matte raconte cette histoire déchirante dans le nouvel album de The Franklin Electric

« J’ai pris ma guérison personnelle en main », explique Jon Matte. Le leader de la formation montréalaise The Franklin Electric présente aujourd’hui Oh Brother, l’album le plus intime de sa carrière.

Lorsque Jon Matte a confié à sa mère vouloir déposer des mots et de la musique sur la réalité de son frère – aux prises avec des enjeux de santé mentale, il vit dans la rue depuis des décennies –, sa réponse positive fut immédiate : « On ne va jamais garder ton frère secret. »

Un acte d’amour

Ce 5e album de The Franklin Electric est donc un « acte d’amour » de la part de Jon Matte pour son frère aîné. Il fait aussi partie du processus de guérison du chanteur qui croit au pouvoir du rétablissement personnel et intérieur avant de pouvoir aider son prochain.

« Il a eu des problèmes de santé mentale toute sa vie. Je prends soin de lui depuis que je suis jeune, mais il reste mon grand frère. Il était temps pour moi de raconter son histoire qui n’est pas triste, mais différente », confie-t-il.

Sur ses dix nouvelles pièces, Jon Matte chante les « imperfections qui rendent l’existence aussi belle ». Pour celui qui a lui-même joué de la trompette dans la rue pendant 6 ans avant de devenir connu, cet opus est une manière de dire à son frère et à ceux qui vivent une réalité semblable : « Je vous vois. »

Partage

« Quand tu partages une histoire, cela veut dire que tu es prêt à lâcher prise », ajoute le fondateur du groupe qu’on a découvert en 2014 avec l’album This Is How I Let You Down.

Oh Brother a principalement été composé en voyage dans une petite ville de la côte de Nayarit, au Mexique – avec son nouvel ami producteur chilien Felipe Castro – ainsi qu’au Portugal.

La chanson-titre a toutefois été enregistrée dans le froid de l’hiver montréalais. Dans son cocon, malgré la grisaille, l’artiste a su qu’il tenait quelque chose de spécial.

« Les paroles des chansons de cet album sont particulièrement importantes pour moi. Ce sont des mots qui me font sentir bien, comme sur la pièce Warning Signs également. La chaleur que j’ai dans le cœur quand je les chante, c’est tout ce qui compte ».

Jon Matte partira en tournée à travers le Québec avec les musiciens de The Franklin Electric cet automne, après être monté sur les planches des principaux festivals cet été.

►The Franklin Electric sera de passage à Sherbrooke le 7 juillet et à Lévis le 4 août.