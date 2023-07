Chaud, froid, ou en version lattée: le matcha est plus populaire que jamais!

Le matcha est plus populaire que jamais ! Qui aurait cru qu’un thé vert susciterait autant d’engouement malgré son prix élevé ? Consommé chaud, froid, en version frappée, en version lattée ou intégré à des recettes, le matcha est assurément la boisson tendance de l’année.

CHEZ SECOND CUP

Photo tirée du compte Instagram @secondcupcanada

On y trouve deux matchas sur la carte : une version glacée et une version frappée. De tous les choix, c’est le latté au matcha sur glace servi avec du lait écrémé qui l’emporte pour ses valeurs nutritives. Il apporte, par portion de 354 ml (12 onces), 160 calories et 28 g de sucre. Il reste sucré mais on doit considérer qu’une partie du sucre provient du lactose présent dans le lait. Sa version de 600 ml (20 onces) est un moins bon choix considérant qu’il apporte 250 calories et 41 g de sucre. En optant pour la version frappée, le sucre grimpe à 60 g (pour le format de 22 onces), soit l’équivalent de 14 c. à thé de sucre. Le sirop de sucre de canne ajouté au matcha explique cette teneur en sucre élevée : pour chaque portion de 30 ml (2 c. à soupe) de sirop utilisé, on ajoute 100 calories et 26 g de sucre.

CHEZ STARBUCKS

Photo tirée du compte Instagram @starbuckscanada

Cette chaîne n’échappe pas à la tendance du matcha. On y trouve trois variétés au menu : un matcha latté régulier, un matcha latté aux fraises et à la boisson d’avoine et un matcha à la limonade. La version sans saveur reste le meilleur choix. Avec du lait écrémé, un format mezzo (354 ml) apporte 90 calories et 13 g de sucre, ce qui est fort raisonnable. La version aux fraises de même format apporte 14 g de sucre et celle à la limonade en apporte 17 g.

Les bars à matcha

Outre les grandes chaînes, on retrouve des bars à matcha qui gagnent en popularité.

MATCHA ZANMAI

Photo tirée du compte Instagram @matchazanmai

Situé au cœur du centre-ville de Montréal, ce bar a été fondé par un couple de Japonais. En plus du matcha servi chaud ou froid, en plusieurs variantes, on y sert une délicieuse crème glacée molle au matcha qui vaut le déplacement.

► facebook.com/matchazanmai

OISHI MATCHA BAR

Photo tirée du compte Instagram @oishimatchabar

Ce bar à matcha est spécialisé non seulement dans la boisson, mais aussi dans les desserts nippons. Leur menu matcha est très varié, en passant du matcha cérémonial au matcha latté, frappé et même au flotteur à base de crème glacée au matcha.

► t-guru.ca

CAFÉ LIVIA

Photo tirée du compte Instagram @cafelivia

Ce bar à matcha et café offre un menu santé ainsi que des boissons signatures à base de matcha, comme la Livia-Monade, un mélange de matcha, de jus de pamplemousse et d’agrumes et de menthe, le tout servi sur glace. On peut même s’y procurer du matcha et des accessoires pour recréer les boissons à la maison.

► liviacafe.com

Un matcha à la maison

En épicerie ou en ligne, les options de matcha sont nombreuses. Nature, en préparation pour lattés ou aromatisés, il y en a pour tous les goûts. Portrait de quelques entreprises qui en offrent.

URBANI-THÉ

Cette boutique de thé offre un large choix de matchas, tant natures qu’aromatisés. Au sein de la boutique de Trois-Rivières ou en ligne, on y trouve des saveurs qui plairont à tous (pêche, pomme grenade, chaï, ananas, etc.).

► urbanithe.com

TEANGLE

Cette compagnie québécoise offre 3 matchas aromatisés, soit le matcha chaï, le matcha au gingembre et à la citronnelle et le matcha à la menthe poivrée. La liste d’ingrédients est courte : matcha, épices et stévia (un édulcorant). On aurait apprécié un matcha sans succédané de sucre mais l’amertume du thé sans agent sucrant n’est pas appréciée de tous.

► fr.teangle.ca

SETA

Une autre belle entreprise bien d’ici qui propose plusieurs boissons populaires, dont des smoothies protéinés et différents lattés. Le matcha latté est certifié biologique et contient du lait de coco qui confère un bon goût et une texture crémeuse.

► setaorganic.com

♦ Parmi les autres entreprises proposant du matcha qui ont le vent dans les voiles, nommons Tasti, Maygan, Organic Traditions et Landish.

Astuces pour sélectionner les meilleurs matchas :

Opter pour un petit format.

Choisir l’option qui dénature le moins la forme originale du matcha (sans arôme, jus ou sirop).

Pour un latté, opter pour du lait écrémé ou à 1 % de m.g. ou encore une boisson végétale.

Éviter les boissons avec de la crème fouettée.

Le meilleur matcha

La version maison constituée de matcha sans sucre ajouté, ni édulcorant et allongé au lait ou à la boisson végétale enrichie reste la meilleure façon de profiter des bienfaits de cette boisson. On peut y ajouter un peu de sucre de dattes pour adoucir son goût. En été, la version glacée est particulièrement appréciée. Une bonne idée pour s’hydrater tout en faisant le plein d’antioxydants !

► isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils/matcha-latte

♦ Merci à Chani Davidson, stagiaire en techniques de diététique au Collège de Maisonneuve pour sa précieuse collaboration à cet article.