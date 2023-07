Un Montréalais de 85 ans est recherché

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver un Montréalais de 85 ans qui manque à l’appel depuis samedi soir.

Robert Venne a été vu pour la dernière fois à son domicile situé dans l’arrondissement Villeray—Parc-Extension. Il pourrait avoir de la difficulté à s’orienter, selon le SPVM, puisqu’il souffre d'Alzheimer. Les enquêteurs s’inquiètent pour sa sécurité.

L’octogénaire a la peau blanche. Il mesure 162 cm (5 pi. 4 po.) et pèse 81 kg (180 lb). Robert Venne s’exprime en français. Il porterait un pantalon foncé, un manteau noir et gris et il transporterait un sac noir sous son bras.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou en communiquant avec son poste de quartier.