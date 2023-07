DUBUC-MONETTE, Marguerite



Au Centre hospitalier Anna-Laberge le 27 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Marguerite Dubuc, épouse de feu Robert Monette. Elle était la dernière survivante des dix enfants de Régina Ouellette et de Georges Dubuc.Elle laisse dans le deuil ses enfants : André (Lyne), Francine (Ronald), Claude (Josée), Julie (Robert) et Yves (Josée), ses petits-enfants : Gabriel, Alexis, Martin, Olivier, Eve, Justin, Maxime, Jonathan et Félix, son arrière-petit-fils Liam, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Elle a été confiée au salon funéraire180 SAINT-PIERRESAINT-CONSTANT, QCTél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le jeudi 6 juillet à compter de 17 heures, suivi d'une célébration d'Adieu à 20 heures en la chapelle du complexe funéraire.