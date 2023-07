Cet attaquant talentueux pourrait-il signer avec les Sénateurs?

Encore disponible sur le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey, l’attaquant Vladimir Tarasenko susciterait la convoitise des Sénateurs d’Ottawa.

Selon ce qu’a indiqué le weekend dernier l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman, l’agent de l’ailier a discuté avec l’organisation ontarienne. Cependant, la suite du dossier serait reliée au dénouement du cas Alex DeBrincat, que les «Sens» cherchent à échanger. Or, le site spectorshockey.net a ajouté qu’aucune autre information n’a circulé depuis samedi concernant une possible association entre Tarasenko et Ottawa.

Le Russe vient de compléter une entente de huit ans et de 60 millions $. Tenaillé par les blessures durant les dernières années, il a récolté 18 buts et 32 mentions d’aide pour 50 points en 69 joutes avec les Blues de St. Louis et les Rangers de New York en 2022-2023. Il a aussi obtenu trois buts et une aide en sept matchs des séries.