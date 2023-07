Cour suprême: victoires idéologiques et poursuite du combat politique

Depuis que Donald Trump a pu nommer trois juges de la Cour suprême en un seul mandat, les conservateurs américains obtiennent ce dont ils rêvaient depuis au moins deux décennies.

En une semaine, ce sont cinq décisions majeures que le plus haut tribunal a annoncées et au moins trois de ces décisions ont créé des secousses. Ce n’est pas tant le caractère conservateur de ces décisions qui défraye la chronique, mais bien leur caractère radical.

Retour vers le futur

La première de ces trois décisions, la plus explosive, met fin à ce qu’on appelle la discrimination positive. Pratiquée par certaines universités, elle permettait de diversifier la clientèle et de corriger le poids historique qui repose sur certaines minorités.

Ce régime n’était pas parfait et, dans les pires cas, il lésait certains groupes comme les Américains d’origine asiatique. On pouvait s’attendre à ce qu’on exige que des correctifs soient apportés, mais, en abolissant la pratique, on va à l’encontre des faits, de l’histoire et de soixante années d’interprétations constitutionnelles.

Plus paradoxal ou choquant pour la minorité noire, les juges conservateurs ont appuyé leur argumentaire sur le 14e amendement, celui qui a justement été ajouté à la fin de la guerre de Sécession pour s’assurer qu’on respecte les nouveaux droits des anciens esclaves.

Après cette première bombe, la cour a tranché contre l’administration Biden en précisant que le président outrepassait ses droits en annulant des dettes d’études de nombreux étudiants américains lourdement endettés. Ils étaient 26 millions à espérer qu’on soulage un très lourd fardeau.

Si la façon de faire de l’administration était controversée, on jouait sur la notion d’urgence nationale, la décision de la Cour suprême l’est tout autant. Pour justifier son choix, la majorité s’en remettait à une doctrine à laquelle seuls les conservateurs adhèrent.

Photo d'archives, AFP

La juge progressiste dissidente Elena Kagan avait bien raison de souligner que cette présumée doctrine n’a aucun fondement constitutionnel.

Dernière décision tranchée, celle où les six juges conservateurs permettent à une conceptrice de sites web de refuser de servir des conjoints de même sexe parce que ce type d’union va à l’encontre de ses valeurs religieuses.

Elle peut refuser parce que l’expression de ses valeurs est permise en vertu de la liberté d’expression. Cette décision risque cependant d’ouvrir la porte à une nouvelle forme de discrimination.

Un prix politique à payer

Si les conservateurs, surtout la droite religieuse, sont récompensés pour des années d’activisme et de labeur, le Parti républicain pourrait cependant payer le prix des récentes décisions du plus haut tribunal.

Les républicains et les conservateurs sont minoritaires aux États-Unis, seule la façon d’élire le président et les membres du Sénat leur permet de se maintenir dans la course.

On vient de toucher directement les Noirs, les hispanophones, les étudiants et la communauté LGBTQ. Si vous ajoutez à ce tableau les lourdes retombées politiques de la décision concernant l’avortement, on fournit ainsi aux démocrates beaucoup de munitions en prévision de l’année électorale 2024.