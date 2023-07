Duc de Kent: un jeune loup fait la barbe aux plus vieux avec une ronde de 66 pour prendre les commandes après une ronde

BOISCHÂTEL Émile Lebrun a offert tout un cadeau de fête à son paternel en jouant une ronde de 66 pour prendre les commandes après la première ronde de la 88e édition du Duc de Kent disputée aujourd'hui sur les allées du Royal Québec.

Champion de l’Omnium printanier, le golfeur de 16 ans de Laval-sur-le-Lac a notamment réussi un aigle au deuxième trou pour conclure la première ronde à six coups sous la normale à égalité avec Samuel Breton-Gagnon, du Royal Québec.

«Je suis content de mon pointage même si je ne sais pas comment je l’ai réussi, a raconté Lebrun. Je ne frappais pas si bien, mais j’ai bien joué sur les verts. J’ai commis un boguey au 12e trou sur trou facile, mais je suis revenu en force.»

Lebrun se retrouvera dans une situation identique à l’an dernier. «J’étais aussi dans le dernier groupe l’an dernier, mais j’avais commis des erreurs pour finalement terminer en 6e place. C’était ma première participation au Duc de Kent et j’avais été trop prudent lors de la deuxième ronde. Cette année, je vais être agressif et je vais viser le record de birdies du tournoi. Je ne serai pas intimidé malgré mon jeune âge.»

Dans son trio, Lebrun retrouvait notamment Olivier Ménard qui a remporté l’Alexandre de Tunis la semaine dernière. Le golfeur de Summerlea a ramené une carte de 71 et se retrouve à égalité au 6e rang.

Une caddie de choix

Évoluant à la maison, Breton-Gagnon pouvait miser sur un caddie de choix, soit la joueuse professionnelle Sarah-Ève Rhéaume qui a signé deux victoires sur le Cactus Tour en mars et qui est aussi membre du Royal Québec.

«C’est ma meilleure ronde en carrière dans un tournoi, a-t-il indiqué. Avec des amis, j’avais déjà joué 65, mais 66 est mon meilleur pointage en tournoi. Les conditions étaient parfaites. Il faisait chaud; il n’y avait pas de vent et le terrain était détrempé, ce qui nous permettait d’attaquer à tout moment. Pour la ronde finale, je vais continuer d’être agressif.»

«J’avais de bonnes sensations avant le tournoi, mais je ne pensais pas jouer 66, d’ajouter Breton-Gagnon. C’est un avantage de jouer à la maison parce que je connais mieux le terrain.» Âgé de 19 ans, Breton-Gagnon est membre de l’équipe du Québec.

Avec des scores de 68 et de 69 respectivement, Alexandre Mercier, du Blainvillier, et William Duquette, de Laval-sur-le-Lac, occupent les 3e et 4e échelon. Mercier est le champion en titre du Duc de Kent.